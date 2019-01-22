Алексей Купин приедет на выписку из роддома к Алене Савкиной





Бывшие возлюбленные продолжают конфликтовать, публично оскорбляя друг друга и абсолютно не задумываясь над тем, что страдает их маленький, еще не родившийся ребенок.После последней ссоры с Аленой молодой человек заявил, что не поедет на выписку в роддом, пока та не извинится перед его новой избранницей Маргаритой Ларченко за оскорбления. И девушка особо не расстроилась, отметив, что Илья не будет записан в графе отцовства, и сын не будет носить его фамилию, поэтому он может не утруждать себя в общении с ней.Но судя по всему, на выписке и без Яббарова соберется немало людей. Помимо Татьяны Владимировны, Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко – самых близких родственников девушки, поздравить Савкину с рождением первенца приедут некоторые ее коллеги по реалити-шоу.В частности, стало известно о том, что желание приехать в роддом изъявили Майя Донцова и Алексей Купин, которые в последнее время очень сдружились с семейством Рапунцелей.К слову, по последней информации, Илья Яббаров, несмотря на все конфликты с Аленой Савкиной, все-таки приедет на выписку, чтобы подержать своего сына на руках и вынести его из стен роддома.