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Алексей Купин приедет на выписку из роддома к Алене Савкиной

Меньше двух недель осталось до того, как участница телепроекта «Дом-2» Алена Савкина впервые станет мамой. Девушка забеременела, находясь в отношениях с Ильей Яббаровым, однако позже рассталась из-за измены, и до сих пор не может найти с ним общий язык.

Бывшие возлюбленные продолжают конфликтовать, публично оскорбляя друг друга и абсолютно не задумываясь над тем, что страдает их маленький, еще не родившийся ребенок.

Алексей Купин приедет на выписку из роддома к Алене Савкиной

После последней ссоры с Аленой молодой человек заявил, что не поедет на выписку в роддом, пока та не извинится перед его новой избранницей Маргаритой Ларченко за оскорбления. И девушка особо не расстроилась, отметив, что Илья не будет записан в графе отцовства, и сын не будет носить его фамилию, поэтому он может не утруждать себя в общении с ней.

Но судя по всему, на выписке и без Яббарова соберется немало людей. Помимо Татьяны Владимировны, Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко – самых близких родственников девушки, поздравить Савкину с рождением первенца приедут некоторые ее коллеги по реалити-шоу.

Алексей Купин приедет на выписку из роддома к Алене Савкиной

В частности, стало известно о том, что желание приехать в роддом изъявили Майя Донцова и Алексей Купин, которые в последнее время очень сдружились с семейством Рапунцелей.

К слову, по последней информации, Илья Яббаров, несмотря на все конфликты с Аленой Савкиной, все-таки приедет на выписку, чтобы подержать своего сына на руках и вынести его из стен роддома.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:08

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