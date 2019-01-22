Samsung готовит свой вариант «уникальной» технологии под названием Neuro Game Booster





Южнокорейская корпорация уже успела запатентовать торговую марку Neuro Game Booster. Вероятнее всего, это некая технология на основе ИИ, занимающаяся оптимизацией работы смартфона в играх. По сути, речь идёт о таком же варианте GPU Turbo, однако в другом виде. Более подробной информации о новинке пока не предоставлено. По словам инсайдеров, появление технологии стоить ожидать в смартфоне Galaxy S10, дебютный показ которого запланирован на конец февраля.