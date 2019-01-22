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Samsung готовит свой вариант «уникальной» технологии под названием Neuro Game Booster

Разработчики из Huawei за 2018 году смогли дать несколько толчков отрасли. Это и внедрение тройной камеры в свои девайсы, и появление специального ночного режима, а также хорошего зума. Не стоит забывать и о технологии GPU Turbo. В Samsung решили не отставать от своих конкурентов, поэтому создают собственный «ускоритель» для игр.

Samsung готовит свой вариант «уникальной» технологии под названием Neuro Game Booster

Южнокорейская корпорация уже успела запатентовать торговую марку Neuro Game Booster. Вероятнее всего, это некая технология на основе ИИ, занимающаяся оптимизацией работы смартфона в играх. По сути, речь идёт о таком же варианте GPU Turbo, однако в другом виде. Более подробной информации о новинке пока не предоставлено. По словам инсайдеров, появление технологии стоить ожидать в смартфоне Galaxy S10, дебютный показ которого запланирован на конец февраля.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Вчера, 23:00

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