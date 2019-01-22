Ученые: Свежий воздух и домашние питомцы помогут дожить до глубокой старости





Эксперты из Нидерландов выяснили, что существует корреляция между общим состоянием здоровья, массой тела и ростом человека. Например, худощавые и высокие женщины имеют шансы дожить до очень глубокой старости. Общий итог показывает, что почти 17% мужчин и почти 35% представительниц прекрасного пола смогут дожить до этого времени.Что касается мужской части добровольцев, то в процессе изучения их данных, выяснилось, что 1,5 часовые прогулки каждый день увеличивали их шанс отпраздновать свое 90-летие практически на 40%. При этом возраст не имел значения.