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Ученые: Свежий воздух и домашние питомцы помогут дожить до глубокой старости

Нидерландские ученые провели ряд исследований и выяснили, какие люди доживают до глубокой старости. Изучив около 8000 анамнезов людей разных полов, они пришли к выводу, что долгую жизнь обеспечивает пребывание на свежем воздухе и наличие домашнего питомца.
Ученые: Свежий воздух и домашние питомцы помогут дожить до глубокой старости

Эксперты из Нидерландов выяснили, что существует корреляция между общим состоянием здоровья, массой тела и ростом человека. Например, худощавые и высокие женщины имеют шансы дожить до очень глубокой старости. Общий итог показывает, что почти 17% мужчин и почти 35% представительниц прекрасного пола смогут дожить до этого времени.

Что касается мужской части добровольцев, то в процессе изучения их данных, выяснилось, что 1,5 часовые прогулки каждый день увеличивали их шанс отпраздновать свое 90-летие практически на 40%. При этом возраст не имел значения.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:00

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