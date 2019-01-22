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Дмитрий Дмитренко удивил зрителей «Дома-2» сказкой, которую он рассказывал Василисе на ночь

Участник телепроекта «Дом-2» Дмитрий Дмитренко позиционирует себя любящим мужем и заботливым отцом. Ежедневно он гуляет со своей дочерью Василисой, кормит ее, купает и укладывает спать, всячески облегчая жизнь супруге.

И многие зрители действительно считают, что молодой человек отлично выполняет как свои обязанности по дому, так и Ольги Рапунцель. Однако несколько дней назад произошла ситуация, после которой некоторые решили, что укладывать спать малышку должна мама.

Дмитрий Дмитренко удивил зрителей «Дома-2» сказкой, которую он рассказывал Василисе на ночь

Все дело в том, что в эфире показали момент, когда Дима пытался заставить дочь уснуть, рассказывая ей совсем не детскую сказку. Ее сюжет заключался в том, что вместо привычной всем репки дед посадил бабку, которая постоянно заставляла его что-то делать, а после вся деревня пыталась ее вытащить.

По мнению поклонников реалити-шоу, Дмитренко решил поделиться с Василисой своей самой заветной мечтой – хотя бы на время избавиться от Рапунцель, которая ежедневно достает его с вопросами о творчестве и будущем.

Дмитрий Дмитренко удивил зрителей «Дома-2» сказкой, которую он рассказывал Василисе на ночь

А некоторые и вовсе после просмотра эфира предположили, что молодой отец был пьян, поэтому и сочинил такую «веселую» сказку, абсолютно забыв о том, что его показывают на всю страну.

«Димка мечтает: «Посадил дет Рапку в мешок», «Это он о Рапе сказку рассказывает?», «Как ему хочется Рапу закопать, а вот выкопает ли он ее, время покажет», «Закопать Рапку – мечта ослика Димона», «А я не пойму, он че пьяный?», «Мне тоже показалось, что пьяный… Не удивлюсь, если Димон сопьется от «счастливой» жизни», «Бедная Вася, ну за что ей все это? Папаша в стельку пьяный спать укладывает, рассказывая сказку о мамане, которая с рождения только орет и ноет, ноет и орет», - писали они.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:50

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