Ученые назвали 5 естественных способов, повышающих иммунитет





Повысить и укрепить иммунитет помогаетблагодаря своим антибактериальным свойствам. Отвар шалфея часто используется при простудных заболеваниях, так как он прекрасно укрепляет дыхательные пути, сообщают научные сотрудники Лондонского университета королевы Марии.так же, как и шалфей используется для борьбы с вирусной инфекцией. Как показали результаты исследования, 60 добровольцев, возрастом от 18 до 54 лет болели гриппом, но с помощью экстракта бузины вылечились на 4 дня раньше.Хорошо укрепляют иммунную систему и: ягоды, свекла, арбузы, баклажаны, помидоры, темно-зеленые листовые овощи. Эксперты заметили, что о положительных результатах можно говорить после недельного потребления перечисленных продуктов.Бороться с инфекцией организму помогают и, имеющие антибактериальные свойства. Это - куркума, чеснок, имбирь и орегано.Свежевыжатые овощные и фруктовые соки поддерживают иммунную систему, укрепляя и защищая её от вирусов. Очень полезны соки из лиственной зелени, так как последняя богата на магний, необходимый для оздоровления иммунитета.В ходе проведенного ряда исследований с участием 11 000 добровольцев из 14 стран ученым удалось выяснить, что дефицит витаминов А, D и С связан с увеличением простудных заболеваний в зимний период.