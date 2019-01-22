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Ученые назвали 5 естественных способов, повышающих иммунитет

Ученые из Великобритании назвали 5 естественных способов, помогающих легко и быстро повысить иммунитет. Не обязательно пить таблетки, если есть возможность воспользоваться дарами природы, богатыми на витамины и другие важные для человеческого организма микроэлементы, сообщает Daily Mail.

Ученые назвали 5 естественных способов, повышающих иммунитет

Повысить и укрепить иммунитет помогает шалфей благодаря своим антибактериальным свойствам. Отвар шалфея часто используется при простудных заболеваниях, так как он прекрасно укрепляет дыхательные пути, сообщают научные сотрудники Лондонского университета королевы Марии.

Бузина так же, как и шалфей используется для борьбы с вирусной инфекцией. Как показали результаты исследования, 60 добровольцев, возрастом от 18 до 54 лет болели гриппом, но с помощью экстракта бузины вылечились на 4 дня раньше.

Хорошо укрепляют иммунную систему и продукты растительного происхождения: ягоды, свекла, арбузы, баклажаны, помидоры, темно-зеленые листовые овощи. Эксперты заметили, что о положительных результатах можно говорить после недельного потребления перечисленных продуктов.

Бороться с инфекцией организму помогают и специи, имеющие антибактериальные свойства. Это - куркума, чеснок, имбирь и орегано.
Свежевыжатые овощные и фруктовые соки поддерживают иммунную систему, укрепляя и защищая её от вирусов. Очень полезны соки из лиственной зелени, так как последняя богата на магний, необходимый для оздоровления иммунитета.
Ученые назвали 5 естественных способов, повышающих иммунитет

В ходе проведенного ряда исследований с участием 11 000 добровольцев из 14 стран ученым удалось выяснить, что дефицит витаминов А, D и С связан с увеличением простудных заболеваний в зимний период.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:00

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