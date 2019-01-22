Пожарники Мурманской области обратились к Андрею Малахову песней и пригласили его на праздник
Сотрудники пожарных частей Мурманской области пригласили Андрея Малахова на празднование сразу двух значимых юбилеев. Молодые люди исполнили легендарную песню Ирины Алегровой «Привет, Андрей!», а видеоролик разместили в социальной сети Instagram.
Пожарники приглашают Андрея Малахова на его же родину, чтобы отпраздновать с ними профессиональные праздники, которые состоятся в этом году. Под постом в блоге Instagram главное управление МЧС по Мурманской области обратились к своему земляку с помощью видеоролика. А внизу под постом сказано, что безопасность населения области и Кольского полуострова обеспечивают обычные девушки и парни. И если Малахов их поздравит, это станет самым лучшим подарком для них.
Чтобы видео увидели максимальное количество людей, инициаторы попросили всех читателей использовать такие хэштеги как #поздравьАндрей или #приедьАндрей.
Пожарники приглашают Андрея Малахова на его же родину, чтобы отпраздновать с ними профессиональные праздники, которые состоятся в этом году. Под постом в блоге Instagram главное управление МЧС по Мурманской области обратились к своему земляку с помощью видеоролика. А внизу под постом сказано, что безопасность населения области и Кольского полуострова обеспечивают обычные девушки и парни. И если Малахов их поздравит, это станет самым лучшим подарком для них.
Чтобы видео увидели максимальное количество людей, инициаторы попросили всех читателей использовать такие хэштеги как #поздравьАндрей или #приедьАндрей.