Пожарники Мурманской области обратились к Андрею Малахову песней и пригласили его на праздник

Пожарники приглашают Андрея Малахова на его же родину, чтобы отпраздновать с ними профессиональные праздники, которые состоятся в этом году. Под постом в блоге Instagram главное управление МЧС по Мурманской области обратились к своему земляку с помощью видеоролика. А внизу под постом сказано, что безопасность населения области и Кольского полуострова обеспечивают обычные девушки и парни. И если Малахов их поздравит, это станет самым лучшим подарком для них.Чтобы видео увидели максимальное количество людей, инициаторы попросили всех читателей использовать такие хэштеги как #поздравьАндрей или #приедьАндрей.