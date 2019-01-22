Эксперты анонсировали рейтинг концепт-каров будущего





Первое место досталось. Речь идёт о концепте городского электрокара. Авто будущего может разгоняться до 100 км/час. Новинка обладает интересным салоном, имеющим функцию MoodСonnect. Она обеспечивает управление встроенным ароматизатором с мобильного устройства. Второе место досталось. Он имеет очень вместительный багажник на 3 тыс. литров. Эта модель вскоре будет применяться на службе в китайской почте. Речь идёт о модуле, который объединяет систему АКБ, рулевое управление, шасси, раму. Концепт оснащается пятым уровнем автономного управления. Авто обладает запасом хода до 300 км. На третьей позиции оказался швейцарский проект. Речь идёт о полностью автоматизированной роботизированной станции. Созданием концепта занимались известные фирмы по всему миру. Они в новую версию вложили новейшие свои разработки. Швейцарские часы можно назвать изюминкой Rinspeed MicroSNAP.На четвёртом месте оказался квадрокоптер увеличенной версии. Он схож с гигантским беспилотником в виде вертолета. По своей сути SureFly представляет собой гибридно-электрический вертолет. Мощность гибридного силового агрегата составляет 330 «лошадок». Концепт проходит уже испытания. Салон вмещает два человека. Максимальная взлетная масса достигает 1 134 килограмма. Пятое место досталось концепт-кару. В настоящее время представители компании занимаются активным поиском инвесторов для продвижения данного проекта. Компактную версию электрокара создали для езды по городу. При этом запас хода модели достигает 170 километров. Концепт наделили пятым уровнем автономности. Машина без помощи водителя может самостоятельно добираться к пункту назначения.