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Николай Басков рассказал о своей будущей свадьбе

Николай Басков во время празднования дня рождения Анастасии Волочковой, которой 20 января исполнилось 43 года, дал откровенное интервью. Певец рассказал журналистам о своей личной жизни, а также когда именно состоится его свадьба.

Николай Басков рассказал о своей будущей свадьбе

Репортеры спросили у Баскова, ожидает ли он свадьбу Анастасии Волочковой, которую балерина планирует сыграть в нынешнем году. Певец отметил, что с большим удовольствием придет на ее свадебную церемонию. По словам артиста, танцовщица является «очень горячей и неподражаемой женщиной». Вокалист подчеркнул, что с Волочковой ему удалось сохранить дружеские, а также теплые отношения.

По признанию Баскова, он также мечтает о свадьбе. Однако артисту нужно не "химическое" увлечение, а родственная душа. По словам исполнителя песен, может быть он женится на девушке из другой страны, не имеющей отношение к шоу-бизнесу, которая не будет знать, кем он является. Артист отметил, что его пышную свадебную церемонию будет вести Максим Галкин, который раннее это пообещал певцу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:14

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