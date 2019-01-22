Николай Басков рассказал о своей будущей свадьбе

Репортеры спросили у Баскова, ожидает ли он свадьбу Анастасии Волочковой, которую балерина планирует сыграть в нынешнем году. Певец отметил, что с большим удовольствием придет на ее свадебную церемонию. По словам артиста, танцовщица является «очень горячей и неподражаемой женщиной». Вокалист подчеркнул, что с Волочковой ему удалось сохранить дружеские, а также теплые отношения.По признанию Баскова, он также мечтает о свадьбе. Однако артисту нужно не "химическое" увлечение, а родственная душа. По словам исполнителя песен, может быть он женится на девушке из другой страны, не имеющей отношение к шоу-бизнесу, которая не будет знать, кем он является. Артист отметил, что его пышную свадебную церемонию будет вести Максим Галкин, который раннее это пообещал певцу.