На пресс-конференции о достижениях кинематографа отметили уникальность киноленты "Тобол"
В рамках конференции, организованной агентством ТАСС и посвященной российскому кинематографу, отметили оригинальный сценарий и уникальность фильма «Тобол». Во встрече с журналистами принял участие и Владимир Мединский, являющийся главой Министерства культуры России. По его словам, в минувшем году многие картины побили рекорды по посещаемости сеансов в кинотеатрах, что говорит о развитии индустрии и кинопроизводства в стране.
Мединский отметил и важность работы российских режиссеров в различных жанрах. Особого внимания удостоился и фильм «Тобол». В нем главные роли исполнили известные актеры, среди которых Екатерина Гусева и Дмитрий Дюжев. К ним присоединились и начинающие артисты Павел Табаков, Юлия Макарова и многие другие. Особенностью фильма многие критики сочли его впечатляющие декорации и масштабы проделанной работы.
В Тобольске в свое время появился на свет известный во всем мире ученый Дмитрий Менделеев. Сейчас город является своего рода нефтехимической столицей РФ, так как именно в нем базируются самые крупные компании, среди которых СИБУР. Непосредственное участие концерна в создании фильма отразилось и на его демонстрации различных современных строений и массы интеллектуалов, сделавших из некогда непримечательного городка настоящий промышленный центр.
«Мы рады тому, что регионы могут компенсировать создание фильмов о них. Это важная составляющая не только качественного отечественного кинематографа, но и самого развития городов и областей», - рассказал Мединский.
В России премьера фильма «Тобол» состоится 21 февраля, но жители Тюмени смогут его посмотреть неделей ранее. Также планируется провести несколько спецпоказов картины, один из которых пройдет в Берлине.
Смотреть трейлер: https://yadi.sk/i/fjlLU0NGQCm5BA
Мединский отметил и важность работы российских режиссеров в различных жанрах. Особого внимания удостоился и фильм «Тобол». В нем главные роли исполнили известные актеры, среди которых Екатерина Гусева и Дмитрий Дюжев. К ним присоединились и начинающие артисты Павел Табаков, Юлия Макарова и многие другие. Особенностью фильма многие критики сочли его впечатляющие декорации и масштабы проделанной работы.
В Тобольске в свое время появился на свет известный во всем мире ученый Дмитрий Менделеев. Сейчас город является своего рода нефтехимической столицей РФ, так как именно в нем базируются самые крупные компании, среди которых СИБУР. Непосредственное участие концерна в создании фильма отразилось и на его демонстрации различных современных строений и массы интеллектуалов, сделавших из некогда непримечательного городка настоящий промышленный центр.
«Мы рады тому, что регионы могут компенсировать создание фильмов о них. Это важная составляющая не только качественного отечественного кинематографа, но и самого развития городов и областей», - рассказал Мединский.
В России премьера фильма «Тобол» состоится 21 февраля, но жители Тюмени смогут его посмотреть неделей ранее. Также планируется провести несколько спецпоказов картины, один из которых пройдет в Берлине.
Смотреть трейлер: https://yadi.sk/i/fjlLU0NGQCm5BA
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:13