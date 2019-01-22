«Дом-2» запускает новое шоу «Спаси свою любовь» для семей





В новом формате семейные пары, которые находятся буквально на грани развода, пройдут все испытания и, невзирая ни на что, сохранят свои отношения и семью.Всем известно, что телестройка «Дом-2» создана для того, чтоб соединить одинокие сердца. А что делать семейным парам, которые хотят вернуть взаимопонимание со своей половиной?Вот как раз для таких, кто хочет вернуть былое, пройти испытания и сохранить семью, ТНТ начинает новое шоу.Новое реалити сделали для тех людей, кто уже смог развестись или же вот-вот хочет сделать это. В формате проекта постоянно участвуют 16 человек - восемь семейных пар. Участники будут проживать и в отельном домике на периметре, и в бунгало на Сейшелах.Ведущие - психологи и эксперты будут помогать разбирать все возможные проблемы и делать всё, чтобы сохранить отношения. Нынешние участники «Дома-2» тоже с могут влиять на судьбу семей при помощи голосования, а также смогут решать, кто полетит на Остров Любви и будет иметь иммунитет, а кто рискует покинуть проект.