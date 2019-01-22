АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Треть будущих мам не верит, что курение каннабиса во время беременности угрожает их плоду
EUR 75.55 USD 66.36
Курс валют на 22.01.2019

«Дом-2» запускает новое шоу «Спаси свою любовь» для семей

В рамках популярного реалити-шоу «Дом-2» начинается новый проект под названием «Спаси свою любовь».

В новом формате семейные пары, которые находятся буквально на грани развода, пройдут все испытания и, невзирая ни на что, сохранят свои отношения и семью.

«Дом-2» запускает новое шоу «Спаси свою любовь» для семей

Всем известно, что телестройка «Дом-2» создана для того, чтоб соединить одинокие сердца. А что делать семейным парам, которые хотят вернуть взаимопонимание со своей половиной?

Вот как раз для таких, кто хочет вернуть былое, пройти испытания и сохранить семью, ТНТ начинает новое шоу.

«Дом-2» запускает новое шоу «Спаси свою любовь» для семей

Новое реалити сделали для тех людей, кто уже смог развестись или же вот-вот хочет сделать это. В формате проекта постоянно участвуют 16 человек - восемь семейных пар. Участники будут проживать и в отельном домике на периметре, и в бунгало на Сейшелах.

Ведущие - психологи и эксперты будут помогать разбирать все возможные проблемы и делать всё, чтобы сохранить отношения. Нынешние участники «Дома-2» тоже с могут влиять на судьбу семей при помощи голосования, а также смогут решать, кто полетит на Остров Любви и будет иметь иммунитет, а кто рискует покинуть проект.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пожарники Мурманской области обратились
Александра Шева и Виктор Шароваров
Треть будущих мам не верит, что курение
Ольга Бузова, Вера Брежнева и еще шесть
Николай Басков рассказал о своей
Алексей Купин приедет на выписку из
Анастасия Волочкова показала публике
Дмитрий Дмитренко удивил зрителей
Маргарита Ларченко не поедет на выписку
«Дом-2» запускает новое шоу «Спаси свою
Александр Лукашенко занялся
В Avon извинились перед женщинами после
На пресс-конференции о достижениях
Учёные России и США определили возраст
Влад Топалов показал фанатам необычный
Volvo отзывает более 200 тысяч машин
Сирийский комплекс "Панцирь" оказался
Александра Шева не смогла
Apple планирует с 2020 года исключить
Телескоп VLT сфотографировал умершую
Во время плавания в бассейне Максим
Олег Скрипка рассказал, сколько группа
ESA направит до 2025 года миссию на Луну
Представлен новый Vivo Y89 с "челкой"
Алёна Кравец подала на развод из-за
Ирина Шейк рассказала о рождении
Звезда сериала «Султан моего сердца»
Ольга Бузова попросила у поклонников
Представлен обновленный Renault Twingo
В Мурманской области четверо пострадали
Просмотреть все новости