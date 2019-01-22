Александр Лукашенко занялся освобождением Насти Рыбки





Наталья Эйсмонт, будучи пресс-секретарём Лукашенко, рассказала, что президент Белоруссии в курсе касающихся Насти Рыбки обстоятельств и активно занимается её освобождением. После прибытия в Россию Вашукевич вместе с Александром Кирилловым, известным как секс-тренер Алекс Лесли, были переведены в СИЗО. Из изолятора обоих отпустили до 22 января с обязательством явки на суд.До этого пару задержали в Шереметьево по подозрению в вовлечение граждан РФ в занятие проституцией. Статья предусматривает срок до 6 лет тюрьмы.Ранее Рыбка и Лесли проходили по делу о незаконном секс-тренинге в Таиланде, где получили лишь условный срок. 17 января арестантов отпустили на родину, однако до Белоруссии Вашукевич так и не добралась.Известность Рыбка получила благодаря связи с Олегом Дерипаской, о чём написала в книге "Клон для олигарха". 22 января в России состоялось второе слушание суда по делу Кириллова и Вашукевич.