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Александр Лукашенко занялся освобождением Насти Рыбки

Александр Лукашенко заявил, что занялся освобождением Насти Рыбки и её отправкой в Белоруссию. Официальное поручение передали в Министерство иностранных дел республики в России.
Александр Лукашенко занялся освобождением Насти Рыбки

Наталья Эйсмонт, будучи пресс-секретарём Лукашенко, рассказала, что президент Белоруссии в курсе касающихся Насти Рыбки обстоятельств и активно занимается её освобождением. После прибытия в Россию Вашукевич вместе с Александром Кирилловым, известным как секс-тренер Алекс Лесли, были переведены в СИЗО. Из изолятора обоих отпустили до 22 января с обязательством явки на суд.

До этого пару задержали в Шереметьево по подозрению в вовлечение граждан РФ в занятие проституцией. Статья предусматривает срок до 6 лет тюрьмы.

Ранее Рыбка и Лесли проходили по делу о незаконном секс-тренинге в Таиланде, где получили лишь условный срок. 17 января арестантов отпустили на родину, однако до Белоруссии Вашукевич так и не добралась.

Известность Рыбка получила благодаря связи с Олегом Дерипаской, о чём написала в книге "Клон для олигарха". 22 января в России состоялось второе слушание суда по делу Кириллова и Вашукевич.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:21

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