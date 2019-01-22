Маргарита Ларченко не поедет на выписку сына Ильи Яббарова в роддом к Алене Савкиной

«Я считаю, что будущий ребёнок не виноват ни в чем, и отец должен взять на руки малыша на выписке, купить большущий букет для мамы сына и подарки для новорождённого…», - написала участница «Дома-2» в своем микроблоге.





К примеру, в одном из последних эфиров бывшие возлюбленные настолько поругались, что теперь даже знать друг друга не хотят. Девушка заявила, что даст сыну фамилию и отчество своего отца, поэтому Илья может не утруждать себя вниманием к ее персоне и может не приходить на выписку.Позже Алена дала интервью, в котором сообщила, что основной причиной всех конфликтов является ревность новой избранницы Яббарова.Однако на днях Маргарита Ларченко решила оправдаться, заявив, что никогда не была против общения будущих родителей. Более того, она убедила своего молодого человека в том, что ему необходимо присутствовать на выписке и подержать на руках сына, даже несмотря на ссору с Савкиной, ведь ребенок ни в чем не виноват.Блондинка подчеркнула, что в роддом вместе с Ильей не поедет, поскольку считает, что ей там не место, так как никакого отношения к новорожденному она не имеет и будет на выписке незваным гостем.