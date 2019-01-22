Анастасия Волочкова показала публике своего загадочного возлюбленного

Анастасия Волочкова долгое время скрывала мужчину, с которым ее связывают романтические отношения. Неоднократно она публиковала фотографии, где держала в руках охапки роз, и писала, что их ей преподнес некий «М». Теперь же она решила раскрыть завесу и показать подписчикам в социальной сети Instagram того самого ухажера. Под постом она написала так: «А вот и Он.. Тот самый загадочный «М»... Михаил.. В словах песни все сказано...».Многие читатели блога Волочковой стали поздравлять ее с днем рождения и пожелали ей много счастья и здоровья. Однако некоторые все же не поверили в искренность чувств мужчины, сетуя на то, что он неубедителен в своих проявлениях. Кто-то обвинил танцовщицу в приставании к исполнителю, который к ней ничего не испытывает. А вот особо внимательные поклонники вспомнили, что балерина уже однажды упоминала о неком Михаиле и также называла его «единственным».