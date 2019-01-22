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Анастасия Волочкова показала публике своего загадочного возлюбленного

Известная российская балерина Анастасия Волочкова наконец-то представила публике своего загадочного возлюбленного. Об этом она рассказала в своем блоге Instagram, опубликовав ролик, где мужчина поет для нее песню на ее день рождения.

Анастасия Волочкова показала публике своего загадочного возлюбленного

Анастасия Волочкова долгое время скрывала мужчину, с которым ее связывают романтические отношения. Неоднократно она публиковала фотографии, где держала в руках охапки роз, и писала, что их ей преподнес некий «М». Теперь же она решила раскрыть завесу и показать подписчикам в социальной сети Instagram того самого ухажера. Под постом она написала так: «А вот и Он.. Тот самый загадочный «М»... Михаил.. В словах песни все сказано...».

Многие читатели блога Волочковой стали поздравлять ее с днем рождения и пожелали ей много счастья и здоровья. Однако некоторые все же не поверили в искренность чувств мужчины, сетуя на то, что он неубедителен в своих проявлениях. Кто-то обвинил танцовщицу в приставании к исполнителю, который к ней ничего не испытывает. А вот особо внимательные поклонники вспомнили, что балерина уже однажды упоминала о неком Михаиле и также называла его «единственным».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:00

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