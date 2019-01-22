Сирийский комплекс "Панцирь" оказался уничтожен израильским дроном-камикадзе
Сирийский ракетный комплекс "Панцирь" оказался уничтожен израильским дроном-камикадзе. Аппараты SkyStriker в ночное время несут большую опасность, считают эксперты.
Ночью с 20 на 21 января дрон израильской армии атаковал зенитный комплекс "Панцирь-С1". По данным российских экспертов, летательные боевые аппараты SkyStriker выпускает компания Elbit Systems. Двигается в воздухе дрон-камикадзе с максимальной скоростью в 190 км в час при массе 35 килограммов. 5-10 кг веса составляет боевая часть.
Теленаведение осуществляет оператор. Поскольку сбить SkyStriker стрелковым оружием не составляет проблемы, днём использовать беспилотник не слишком эффективно. Однако в тёмное время суток дроны-камикадзе могут атаковать позиции врага "стаей", и защититься от них становится весьма непросто.
В связи с этим потеряла сирийская сторона и "Панцирь". Как заявил Израиль, причиной нападения являлась принадлежность объекта к Ирану.
Ночью с 20 на 21 января дрон израильской армии атаковал зенитный комплекс "Панцирь-С1". По данным российских экспертов, летательные боевые аппараты SkyStriker выпускает компания Elbit Systems. Двигается в воздухе дрон-камикадзе с максимальной скоростью в 190 км в час при массе 35 килограммов. 5-10 кг веса составляет боевая часть.
Теленаведение осуществляет оператор. Поскольку сбить SkyStriker стрелковым оружием не составляет проблемы, днём использовать беспилотник не слишком эффективно. Однако в тёмное время суток дроны-камикадзе могут атаковать позиции врага "стаей", и защититься от них становится весьма непросто.
В связи с этим потеряла сирийская сторона и "Панцирь". Как заявил Израиль, причиной нападения являлась принадлежность объекта к Ирану.
Политика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:29