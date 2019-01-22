Александра Шева не смогла присутствовать на дне рождения собственной дочери

«Я очень расстроилась, что не могу из-за определённых обстоятельств быть рядом с моей любимой доченькой, но есть цель и я к ней иду ради самого достойного будущего для моей крошки», - оправдалась перед фанатами девушка.

«Достойное будущее — это хорошее желание. Но думаю, ребенку важнее достойное настоящее», «Не приехать к ребенку на др — это днище, горе-мамаша», «Я б ради своих детей океан пересекла, чтоб быть рядом с ними в этот день! Да как у тебя язык может повернуться, что из-за «проблем» ты не смогла быть с малышкой?», «Хорошая мама должна быть рядом со своими детьми, а не задницу свою на весь экран показывать», - высказались пользователи.

Еще будучи участницей телепроекта, девушка постоянно отказывалась лететь в родной город, чтобы повидать Ариану, так как боялась, что ее избранники сразу примутся ей изменять. Уйдя за периметр, Саша осталась в Москве и по-прежнему очень редко видит малышку, из-за чего ее очень критикуют подписчики.Что касается самой Шевы, то она не считает себя плохой матерью, утверждая, что в столице очень много работает, чтобы в ближайшие 5 лет забрать дочь к себе. Однако для публики это не оправдание, и многие продолжают называть ее «кукушкой». И несколько дней назад это прозвище в очередной раз подтвердилось.Оказалось, что 20 января у маленькой Арианы был день рождения, и самым заветным ее желанием было присутствие мамы на празднике, но у той не получилось приехать.Однако тех очень возмутили ее слова. В комментариях даже те, кто был благосклонен к Саше, написали, что она никудышная мать, если не смогла присутствовать на дне рождения дочери.