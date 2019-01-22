В Avon извинились перед женщинами после некорректной рекламы о целлюлите





Известная организация, занимающаяся реализацией косметической продукции по всему миру, была вынуждена извиниться перед представительницами прекрасной половины человечества за свой слоган после негативной реакции большинства из них.Женщин обидела фраза о ямочках на щеках и бедрах. Так, актриса из Великобритании заявила, что "ямочки" на бедрах есть у нее самой, и у "клоунов" из компании. В Twitter Джеймила Джамиль порекомендовала сотрудникам компании перестать стыдить женщин за их возраст, целлюлит и вес. Она назвала такие вещи неизбежными и абсолютно нормальными.После этого на странице Avon в Twitter появилась публикация, где говорится, что компания слышит женщин и приносит свои извинения, и постарается удалить послание изо всех своих материалов.