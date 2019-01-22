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В Avon извинились перед женщинами после некорректной рекламы о целлюлите

Представители филиала Avon в США после некорректной рекламы о целлюлите решили извиниться перед женщинами. В слогане компании, написанном на одном из плакатов говорится, что "ямочки" выглядят мило на лице, а не на женских бедрах. Свои извинения компания принесла на официальной странице в Twitter.

В Avon извинились перед женщинами после некорректной рекламы о целлюлите

Известная организация, занимающаяся реализацией косметической продукции по всему миру, была вынуждена извиниться перед представительницами прекрасной половины человечества за свой слоган после негативной реакции большинства из них.

Женщин обидела фраза о ямочках на щеках и бедрах. Так, актриса из Великобритании заявила, что "ямочки" на бедрах есть у нее самой, и у "клоунов" из компании. В Twitter Джеймила Джамиль порекомендовала сотрудникам компании перестать стыдить женщин за их возраст, целлюлит и вес. Она назвала такие вещи неизбежными и абсолютно нормальными.

После этого на странице Avon в Twitter появилась публикация, где говорится, что компания слышит женщин и приносит свои извинения, и постарается удалить послание изо всех своих материалов.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:16

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