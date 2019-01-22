В Avon извинились перед женщинами после некорректной рекламы о целлюлите
Представители филиала Avon в США после некорректной рекламы о целлюлите решили извиниться перед женщинами. В слогане компании, написанном на одном из плакатов говорится, что "ямочки" выглядят мило на лице, а не на женских бедрах. Свои извинения компания принесла на официальной странице в Twitter.
Известная организация, занимающаяся реализацией косметической продукции по всему миру, была вынуждена извиниться перед представительницами прекрасной половины человечества за свой слоган после негативной реакции большинства из них.
Женщин обидела фраза о ямочках на щеках и бедрах. Так, актриса из Великобритании заявила, что "ямочки" на бедрах есть у нее самой, и у "клоунов" из компании. В Twitter Джеймила Джамиль порекомендовала сотрудникам компании перестать стыдить женщин за их возраст, целлюлит и вес. Она назвала такие вещи неизбежными и абсолютно нормальными.
После этого на странице Avon в Twitter появилась публикация, где говорится, что компания слышит женщин и приносит свои извинения, и постарается удалить послание изо всех своих материалов.
Известная организация, занимающаяся реализацией косметической продукции по всему миру, была вынуждена извиниться перед представительницами прекрасной половины человечества за свой слоган после негативной реакции большинства из них.
Женщин обидела фраза о ямочках на щеках и бедрах. Так, актриса из Великобритании заявила, что "ямочки" на бедрах есть у нее самой, и у "клоунов" из компании. В Twitter Джеймила Джамиль порекомендовала сотрудникам компании перестать стыдить женщин за их возраст, целлюлит и вес. Она назвала такие вещи неизбежными и абсолютно нормальными.
После этого на странице Avon в Twitter появилась публикация, где говорится, что компания слышит женщин и приносит свои извинения, и постарается удалить послание изо всех своих материалов.
В мире
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:16