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Влад Топалов показал фанатам необычный постельный снимок

Влад Топалов в своем микроблоге Instagram обнародовал постельный снимок, на котором он запечатлен в одиночестве. Данным фото артисту удалось развеселить своих многочисленных фанатов.

Влад Топалов показал фанатам необычный постельный снимок


Под публикацией певец оставил пост, в котором отметил, что именно такое настроение ему дарят поклонники, поблагодарив их за это. Скорей всего, вокалист в самом деле находился в хорошем расположении духа. Артист, скорчив смешное выражение лица, показал поднятый вверх большой палец правой руки. Фото в течение суток собрало свыше 33 тысяч одобрительных лайков и 320 комментариев.

Однако мнения фолловеров разделились. Некоторые фанаты сочли снимок «ужасным». Но другие поклонники поблагодарили кумира за отличный эмоциональный заряд. Подписчиков также стало интересовать, куда пропала Регина, так как на данной фотографии супруга певца не запечатлена.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:55

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