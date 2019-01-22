Volvo отзывает более 200 тысяч машин из-за неисправности в топливной системе





Volvo приняла решение отозвать более 200 000 своих машин в связи с предполагаемой трещиной в бензопроводе. Только в самой Швеции заменить данную деталь необходимо около 37 000 автомобилям. По словам руководителя пресс-службы компании Анники Бьерстаф, цель данной процедуры – мера предосторожности. Хотя о каких либо инцидентах, связанных с данной неисправностью не поступало.Чтобы устранить предполагаемую неисправность представители Volvo свяжутся с владельцами автомобилей их марки и пригласят на бесплатную замену бензопровода. Какая сумма будет на это потрачена, Анника Бьерстаф не уточняла. Модели, в которых стоит заменить бензопровод: V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и XC90.