Учёные России и США определили возраст Аральского моря
Учёные России и США определили возраст Аральского моря и узнали его историю на протяжении тысяч лет. Итогами исследования поделилось Сибирское отделение РАН.
Как удалось выяснить американским и российским учёным, возникло Аральское море 17,6 тысяч лет назад во время таяния ледников. На границе нынешних Казахстана и Узбекистана море сначала было солёным бессточным озером. Узнать это помогли глубинные отложения, которые сотрудники Института им. Соболева СО РАН исследовали на острове Барса Кельмес.
Геологи обнаружили различные палеонтологические данные и провели радиоуглеродный анализ найденных раковин моллюсков и прочих органических останков. Как выяснилось, за последние 2 тысячи лет озеро дважды мелело на достаточно длительное время.
14 и 14,5 тысяч лет назад оно было наиболее солёным, однако уже спустя 1 тысячу лет стало намного более пресным. В 1950-х Арал был четвёртым по размеру озером в мире. Уровень воды сильно снизился после подключения к двум рекам, Сырдарье и Амударье, оросительных каналов.
После этого Аральское распалось на Северное и Южное моря, последнее из которых на 90 процентов высохло. Впрочем, обнадёживает тот факт, что для Арала такое сильное обмеление не является первым.
Как удалось выяснить американским и российским учёным, возникло Аральское море 17,6 тысяч лет назад во время таяния ледников. На границе нынешних Казахстана и Узбекистана море сначала было солёным бессточным озером. Узнать это помогли глубинные отложения, которые сотрудники Института им. Соболева СО РАН исследовали на острове Барса Кельмес.
Геологи обнаружили различные палеонтологические данные и провели радиоуглеродный анализ найденных раковин моллюсков и прочих органических останков. Как выяснилось, за последние 2 тысячи лет озеро дважды мелело на достаточно длительное время.
14 и 14,5 тысяч лет назад оно было наиболее солёным, однако уже спустя 1 тысячу лет стало намного более пресным. В 1950-х Арал был четвёртым по размеру озером в мире. Уровень воды сильно снизился после подключения к двум рекам, Сырдарье и Амударье, оросительных каналов.
После этого Аральское распалось на Северное и Южное моря, последнее из которых на 90 процентов высохло. Впрочем, обнадёживает тот факт, что для Арала такое сильное обмеление не является первым.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:05