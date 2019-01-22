Учёные России и США определили возраст Аральского моря





Как удалось выяснить американским и российским учёным, возникло Аральское море 17,6 тысяч лет назад во время таяния ледников. На границе нынешних Казахстана и Узбекистана море сначала было солёным бессточным озером. Узнать это помогли глубинные отложения, которые сотрудники Института им. Соболева СО РАН исследовали на острове Барса Кельмес.Геологи обнаружили различные палеонтологические данные и провели радиоуглеродный анализ найденных раковин моллюсков и прочих органических останков. Как выяснилось, за последние 2 тысячи лет озеро дважды мелело на достаточно длительное время.14 и 14,5 тысяч лет назад оно было наиболее солёным, однако уже спустя 1 тысячу лет стало намного более пресным. В 1950-х Арал был четвёртым по размеру озером в мире. Уровень воды сильно снизился после подключения к двум рекам, Сырдарье и Амударье, оросительных каналов.После этого Аральское распалось на Северное и Южное моря, последнее из которых на 90 процентов высохло. Впрочем, обнадёживает тот факт, что для Арала такое сильное обмеление не является первым.