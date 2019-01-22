Apple планирует с 2020 года исключить применение ЖК-экранов
Корпорация Apple планирует с 2020 года полностью исключить применение ЖК-экранов в современных «яблочных» смартфонах. Преемник модификации iPhone XR в текущем году будет последней современной флагманской версией компании, которая оснащается экраном ЖК-конфигурации.
В свою очередь переход на устройства OLED позволит добиться «более гибкого дизайна смартфона». Это говорит об амбициозной дорожной карте для смартфонов версии iPhone уже в 2020 году. Нужно заметить, что текущая версия iPhone XR обладает более крупными рамками вокруг дисплея, в сравнении с конкурентами, оснащаемыми специальными экранами OLED.
Согласно ожиданиям, дизайн iPhone 2020 модельного года будет полностью отличим от внешнего вида текущих версий «яблочной» компании.
В свою очередь переход на устройства OLED позволит добиться «более гибкого дизайна смартфона». Это говорит об амбициозной дорожной карте для смартфонов версии iPhone уже в 2020 году. Нужно заметить, что текущая версия iPhone XR обладает более крупными рамками вокруг дисплея, в сравнении с конкурентами, оснащаемыми специальными экранами OLED.
Согласно ожиданиям, дизайн iPhone 2020 модельного года будет полностью отличим от внешнего вида текущих версий «яблочной» компании.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:17