Apple планирует с 2020 года исключить применение ЖК-экранов





В свою очередь переход на устройства OLED позволит добиться «более гибкого дизайна смартфона». Это говорит об амбициозной дорожной карте для смартфонов версии iPhone уже в 2020 году. Нужно заметить, что текущая версия iPhone XR обладает более крупными рамками вокруг дисплея, в сравнении с конкурентами, оснащаемыми специальными экранами OLED.Согласно ожиданиям, дизайн iPhone 2020 модельного года будет полностью отличим от внешнего вида текущих версий «яблочной» компании.