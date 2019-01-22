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Во время плавания в бассейне Максим Галкин показал бицепс

Знаменитый российский юморист и телеведущий Первого канала Максим Галкин в своем блоге Instagram показал бицепс, когда плавал в бассейне. Артист решил приводить тело в форму после новогодних праздников.
Во время плавания в бассейне Максим Галкин показал бицепс

Несмотря на свою занятость на работе, Максиму Галкину удается сохранять подтянутую фигуру. За время отпуска он обзавелся небольшой небритостью, однако подробной информации о причинах этому нет. А не так давно юморист опубликовал в социальной сети Instagram фотографию, где можно увидеть его облокотившимся на бортик бассейна. Под публикацией он в шутливом стиле написал: «Поплыл. Пора приходить в форму». Свой заплыв Галкин, скорее всего, совершает в бассейне собственного особняка, расположенного в деревне Грязи (Московская область). Там он проживает с певицей Аллой Пугачевой и их общими детьми Елизаветой и Гарри Галкиными.

Многие читатели блога Максима Галкина отнеслись к публикации с юмором, кто-то даже попросил его не «садиться» на шпагат. Кто-то разглядел в нем Аполлона, а некоторые посоветовали своему кумиру сняться в фильме похожему по типу «300 спартанцев».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:53

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