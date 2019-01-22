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Телескоп VLT сфотографировал умершую звезду в созвездии Девы

В распоряжении астрономов появился новый снимок планетарной туманности на месте умершей звезды в зодиакальном созвездии Девы, сделанный в Чили с использованием телескопа Very Large Telescope (VLT). Соответствующую информацию опубликовала Европейская южная обсерватория на своем сайте.


Телескоп VLT сфотографировал умершую звезду в созвездии Девы

Планетарные туманности появляются на последних сроках существования звезд, отличающихся незначительной или средней массой. Они означают недолгое по астрономическим параметрам превращение звезды из гигантского объекта в белого карлика.

Планетарная туманность, запечатленная на новом снимке исследователей, отдалена от нашей планеты на 1400 световых лет. Она была обнаружена в середине прошлого столетия в зодиакальном созвездии Девы. По оценкам специалистов, этому астрономическому объекту приблизительно десять тысяч лет. Его можно увидеть за счет волн ультрафиолета, исходящих от звезды, находящейся в центральной части туманности.

Используя телескоп Very Large Telescope, оснащенный чувствительным приемником, исследователям космоса удалось рассмотреть структуру скоплений газа в туманности вместе с ее центральной звездой. Оптический прибор располагался в Чили. В кадр попали также далекие звездные системы и астероид.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 17:05

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