Телескоп VLT сфотографировал умершую звезду в созвездии Девы





Планетарные туманности появляются на последних сроках существования звезд, отличающихся незначительной или средней массой. Они означают недолгое по астрономическим параметрам превращение звезды из гигантского объекта в белого карлика.Планетарная туманность, запечатленная на новом снимке исследователей, отдалена от нашей планеты на 1400 световых лет. Она была обнаружена в середине прошлого столетия в зодиакальном созвездии Девы. По оценкам специалистов, этому астрономическому объекту приблизительно десять тысяч лет. Его можно увидеть за счет волн ультрафиолета, исходящих от звезды, находящейся в центральной части туманности.Используя телескоп Very Large Telescope, оснащенный чувствительным приемником, исследователям космоса удалось рассмотреть структуру скоплений газа в туманности вместе с ее центральной звездой. Оптический прибор располагался в Чили. В кадр попали также далекие звездные системы и астероид.