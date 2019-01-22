Телескоп VLT сфотографировал умершую звезду в созвездии Девы
В распоряжении астрономов появился новый снимок планетарной туманности на месте умершей звезды в зодиакальном созвездии Девы, сделанный в Чили с использованием телескопа Very Large Telescope (VLT). Соответствующую информацию опубликовала Европейская южная обсерватория на своем сайте.
Планетарные туманности появляются на последних сроках существования звезд, отличающихся незначительной или средней массой. Они означают недолгое по астрономическим параметрам превращение звезды из гигантского объекта в белого карлика.
Планетарная туманность, запечатленная на новом снимке исследователей, отдалена от нашей планеты на 1400 световых лет. Она была обнаружена в середине прошлого столетия в зодиакальном созвездии Девы. По оценкам специалистов, этому астрономическому объекту приблизительно десять тысяч лет. Его можно увидеть за счет волн ультрафиолета, исходящих от звезды, находящейся в центральной части туманности.
Используя телескоп Very Large Telescope, оснащенный чувствительным приемником, исследователям космоса удалось рассмотреть структуру скоплений газа в туманности вместе с ее центральной звездой. Оптический прибор располагался в Чили. В кадр попали также далекие звездные системы и астероид.
Планетарные туманности появляются на последних сроках существования звезд, отличающихся незначительной или средней массой. Они означают недолгое по астрономическим параметрам превращение звезды из гигантского объекта в белого карлика.
Планетарная туманность, запечатленная на новом снимке исследователей, отдалена от нашей планеты на 1400 световых лет. Она была обнаружена в середине прошлого столетия в зодиакальном созвездии Девы. По оценкам специалистов, этому астрономическому объекту приблизительно десять тысяч лет. Его можно увидеть за счет волн ультрафиолета, исходящих от звезды, находящейся в центральной части туманности.
Используя телескоп Very Large Telescope, оснащенный чувствительным приемником, исследователям космоса удалось рассмотреть структуру скоплений газа в туманности вместе с ее центральной звездой. Оптический прибор располагался в Чили. В кадр попали также далекие звездные системы и астероид.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 17:05