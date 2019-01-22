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Олег Скрипка рассказал, сколько группа "ВВ" потеряла денег из-за отказа выступать в России

Украинский коллектив "Вопли Видоплясова" из-за своего отказа выступать в России потерял до 75% прежней прибыли. Об этом солист группы "ВВ" Олег Скрипка рассказал во время эфира на радиостанции "Новое время".

Олег Скрипка рассказал, сколько группа "ВВ" потеряла денег из-за отказа выступать в России

Фронтмен рок-коллектива признался, что большую часть прибыли "ВВ" составляли доходы от участия в корпоративных мероприятиях. Это примерно 80-90%, передает "Слово и дело". Три четверти всех выступлений украинского коллектива проходили в российских городах, так как РФ был основным рынком для рок-музыкантов.

После 2014 года, когда "ВВ" отказались от выступлений в РФ, они больше давали концерты на родине и за рубежом. Однако за границей группу на корпоративы приглашали редко. Раньше такая возможность у "ВВ" была благодаря россиянам, отдыхающим в Греции или Италии.
Олег Скрипка рассказал, сколько группа "ВВ" потеряла денег из-за отказа выступать в России

Олег Скрипка не только отказался посещать с концертами "страну-агрессора", но даже предлагал властям поместить своих сограждан, разговаривающих на русском языке, в гетто. А теперь он не без сожаления признает: популярность рок-группы резко упала, а с новыми молодыми группами конкурировать он уже не может.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:44

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