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ESA направит до 2025 года миссию на Луну

ESA собирается до 2025 года направить миссию на Луну, которая займётся добычей ресурсов на Луне. В данном случае речь идёт о сборе остаточного лунного грунта, а именно реголита.

ESA направит до 2025 года миссию на Луну


Научные деятели хотят применять данный ресурс для получения топлива, воды, а также кислорода. Уже наметили дату первой миссии. Стоит отметить, что лунная поверхность покрыта реголитом. Речь идёт о сыпучем грунте. Его толщина составляет минимум от 3,6 метров. В свою очередь в «лунной пыли» содержатся частицы разных веществ, минералов, соединений. Большинство частных и государственных компаний хотят из грунта выделить топливо, воду, кислород, а также ряд прочих полезных ресурсов. Европейцы не собираются отправлять астронавтов на естественный земной спутник. Все операции проведут в беспилотном режиме, в с грунтом будут работать роботы.

Сбор лунного грунта в дальнейшем позволит людям дольше пребывать на Луне, а также применять его в виде первоначального пункта для дальнейших миссий. За счёт добычи кислорода, а также воды из реголита люди смогут находиться на земном спутнике, самостоятельно обеспечивать себя требуемыми ресурсами.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:35

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