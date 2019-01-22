ESA направит до 2025 года миссию на Луну





Научные деятели хотят применять данный ресурс для получения топлива, воды, а также кислорода. Уже наметили дату первой миссии. Стоит отметить, что лунная поверхность покрыта реголитом. Речь идёт о сыпучем грунте. Его толщина составляет минимум от 3,6 метров. В свою очередь в «лунной пыли» содержатся частицы разных веществ, минералов, соединений. Большинство частных и государственных компаний хотят из грунта выделить топливо, воду, кислород, а также ряд прочих полезных ресурсов. Европейцы не собираются отправлять астронавтов на естественный земной спутник. Все операции проведут в беспилотном режиме, в с грунтом будут работать роботы.Сбор лунного грунта в дальнейшем позволит людям дольше пребывать на Луне, а также применять его в виде первоначального пункта для дальнейших миссий. За счёт добычи кислорода, а также воды из реголита люди смогут находиться на земном спутнике, самостоятельно обеспечивать себя требуемыми ресурсами.