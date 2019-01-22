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Алёна Кравец подала на развод из-за найденных под кроватью чужих трусов

Светская львица Алёна Кравец подала на развод с мужем из-за найденных под кроватью трусов его любовницы. Измену ведущая подозревает во время своей поездки в Куршевель.
Алёна Кравец подала на развод из-за найденных под кроватью чужих трусов

Адвокат Кравец сообщил, что последняя переехала от супруга из дома на Рублёвке в столичную квартиру, где будет дожидаться итогов бракоразводного процесса. Хотя сама знаменитость поклонникам о ссоре с мужем не рассказывает, мирно вести переговоры по дележу имущества она не хочет. Обнаружила неверность возлюбленного Кравец, когда искала на полу кольцо. Тогда под кроватью нашлась часть женского белья, в котором хозяйка распознала чужое.

Недавно с дочерью светская львица отдыхала в Куршевеле, и именно тогда муж и мог привести в дом любовницу. Теперь супругам предстоит не только поделить совместно нажитое немалое имущество, но и разобраться, с кем останется ребёнок.

Особенно тяжело Кравец предавать широкой огласке факты из личной жизни. Немного скрасить стрессовую обстановку ведущей помогли подруги. Кравец отправилась в ресторан поздравить с днём рождения Анастасию Волочкову.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:18

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