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Представлен новый Vivo Y89 с "челкой"

Не так давно китайская компания Vivo объявила о старте продаж нового бюджетного смартфона с небольшой «челкой» под селфи-камеру и динамик Vivo Y89. Его чипсет Qualcomm Snapdragon 626 разработан на однокристальной системе. Стоимость новинки составит почти 270 американских долларов.
Представлен новый Vivo Y89 с "челкой"

Vivo Y89 вышла в версии памяти на 64/4 ГБ с возможностью ее расширения установив в слот microSD карту памяти. Диагональ экрана новинки 6,26 дюйма с разрешением в 2280 на 1080 точек. На тыльной стороне корпуса установлена двойная камера: 16 и 2 Мп, а также дактилоскопический датчик. Что касается передней части девайса, то здесь имеется камера на 16 Мп с функцией распознавания лиц.
Представлен новый Vivo Y89 с "челкой"

Известно, что Vivo Y89 работает на платформе Android 8.1 Oreo. Потенциальному владельцу необходимо заплатить за него 265 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:22

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