Представлен новый Vivo Y89 с "челкой"





Vivo Y89 вышла в версии памяти на 64/4 ГБ с возможностью ее расширения установив в слот microSD карту памяти. Диагональ экрана новинки 6,26 дюйма с разрешением в 2280 на 1080 точек. На тыльной стороне корпуса установлена двойная камера: 16 и 2 Мп, а также дактилоскопический датчик. Что касается передней части девайса, то здесь имеется камера на 16 Мп с функцией распознавания лиц.Известно, что Vivo Y89 работает на платформе Android 8.1 Oreo. Потенциальному владельцу необходимо заплатить за него 265 долларов.