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Ольга Бузова попросила у поклонников вместо подарков делать пожертвования в фонд Константина Хабенского

Вот уже который год подряд популярная певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова берет несколько недель отпуска в январе, дабы как следует отдохнуть перед насыщенным рабочим графиком, распланированным чуть ли не поминутно на весь год вперед, а также спокойно отметить свой день рождения.

В прошлый раз теледива две недели отдыхала вместе со своими подругами в Тайланде, а в этом году решила и погреться на солнышке, и покататься на лыжах. Так, несколько дней назад она прилетела с Мальдив, где провела неделю в компании родной сестры, сменила купальники на теплые вещи и отправилась любоваться на заснеженные Альпы в Куршевель.

Ольга Бузова попросила у поклонников вместо подарков делать пожертвования в фонд Константина Хабенского

Именно горнолыжный курорт Франции и стал местом, где Оля отметила свое 33-летие. Весь день она весело каталась с подружками, а вечером устроила грандиозную вечеринку в одном из местных ресторанов, куда прилетел Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов, чтобы лично поздравить ее с днем рождения.

Однако кроме самых близких родственников, друзей и коллег, Бузову также поздравило огромное количество поклонников, которым она посвятила отдельный пост на своей странице в соцсети Instgram.

Ольга Бузова попросила у поклонников вместо подарков делать пожертвования в фонд Константина Хабенского

Девушка призналась, что в преддверии ее дня рождения многие фанаты пытаются связаться с ее помощниками, чтобы передать подарок. Оля поблагодарила их за это, заверив, что каждый из презентов всегда доходит до ее рук и доставляет ей огромную радость, но в этом году она решила попросить ничего ей не дарить.

«В этом году я хочу обратиться ко всем вам и попросить не только своих друзей, но и каждого из вас переводить средства, которые вы хотите потратить на покупку мне подарка в благотворительный фонд Константина Хабенского!», - заявила звезда.

Ольга Бузова попросила у поклонников вместо подарков делать пожертвования в фонд Константина Хабенского

Она подчеркнула, что любая сумма, которую подписчикам не накладно перевести, может спасти жизни, а для нее это будет лучшим подарком. Также Бузова отметила, что все реквизиты находятся на официальном сайте фонда, поэтому любой желающий сделать ей приятное, может пожертвовать деньги на лечение нуждающимся безо всяких проблем.

«Помните - Миром правит любовь и добро! Давайте все вместе окружать друг друга этими прекрасными чувства», - подытожила ведущая.

Пользователи Сети высоко оценили поступок девушки и заверили ее, что обязательно пожертвуют в фонд Хабенского, а также выразили надежду, что другие звезды возьмут пример с Ольги и также вместо подарков попросят помочь нуждающимся.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:59

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