АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Таяние льдов Гренландии достигло точки невозврата
EUR 75.55 USD 66.36
Курс валют на 22.01.2019

В Мурманской области четверо пострадали в ходе крушения бомбардировщика Ту-22М3

В Мурманской области в посёлке Высокий четверо пострадали в ходе крушения бомбардировщика Ту-22М3. На место происшествия выехали медики из близлежащего Оленегорска.
В Мурманской области четверо пострадали в ходе крушения бомбардировщика Ту-22М3

Региональный центр медицины катастроф сообщил, что в Мурманской области от крушения самолёта Ту-22М3 пострадали четверо людей. Известно, что двоих членов экипажа спасти не удалось. Выживших доставили в медучреждение Оленегорска спасатели, которые немедленно выехали на место происшествия.

Во время посадки на Оленьей авиабазе в посёлке Высокий произошёл несчастный случай. Причиной аварии послужило попадание в снежный заряд, когда бомбардировщик производит тренировочный полёт. Боекомплекта на борту Ту-22М3 не было.

Одной из предварительный версий грубой посадки названа ошибка пилотов при неблагоприятной погоде. Во время приземления корпус ракетоносца раскололся на части и загорелся. В аварии удалось выжить штурману и командиру судна. Огонь ликвидирован.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ESA направит до 2025 года миссию на Луну
Представлен новый Vivo Y89 с "челкой"
Алёна Кравец подала на развод из-за
Ирина Шейк рассказала о рождении
Звезда сериала «Султан моего сердца»
Ольга Бузова попросила у поклонников
Представлен обновленный Renault Twingo
В Мурманской области четверо пострадали
На Оксану Самойлову и Джигана напали
Энергетики придумали, как увеличить
Памела Андерсон назвала порно опасным
Валерия Хуснутдинова подтвердила слухи
Сменившую имидж Глюкозу сравнили с
Радиоджеты сверхмассивной черной дыры
Через 300 лет японский физиолог
ASUS представил в России игровые
Илья Яббаров устроил скандал на шоу
Роналду согласился заплатить €19 млн
Дмитрий Тарасов рассказал об отношениях
Игорь Николаев показал Аллу Пугачеву в
Aston Martin посвятил DBS Superleggera
Эксперты назвали Индонезию лучшей
Пентагон безрезультатно потратил $22
Apple собирается создать ноутбук на
Сексологи выяснили, что женщины от
Модель Алесю Кафельникову заподозрили в
Мадонна превратилась в брюнетку к
Психологи рассказали, как общаться с
DxOMark начал тестировать фронтальные
Orion Span к 2021 году создаст на
Просмотреть все новости