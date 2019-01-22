В Мурманской области четверо пострадали в ходе крушения бомбардировщика Ту-22М3





Региональный центр медицины катастроф сообщил, что в Мурманской области от крушения самолёта Ту-22М3 пострадали четверо людей. Известно, что двоих членов экипажа спасти не удалось. Выживших доставили в медучреждение Оленегорска спасатели, которые немедленно выехали на место происшествия.Во время посадки на Оленьей авиабазе в посёлке Высокий произошёл несчастный случай. Причиной аварии послужило попадание в снежный заряд, когда бомбардировщик производит тренировочный полёт. Боекомплекта на борту Ту-22М3 не было.Одной из предварительный версий грубой посадки названа ошибка пилотов при неблагоприятной погоде. Во время приземления корпус ракетоносца раскололся на части и загорелся. В аварии удалось выжить штурману и командиру судна. Огонь ликвидирован.