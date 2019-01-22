Ирина Шейк рассказала о рождении дочери, начале карьеры и юношеских комплексах





По словам Ирины Шейк, началом ее работы в модельном бизнесе были съемки для бренда нижнего белья Intimissimi. Супермодель призналась, что в то время чувствовала неуверенность в себе и испытывала страх перед участием в рекламной кампании. Тогда ей было 18 лет.Когда представители СМИ затронули тему сексуальности, знаменитость высказала мнение о том, что в этом вопросе основополагающее значение имеют манера движения, общения и душевные качества женщины, а никак не шпильки и яркий мейкап. Ирина Шейк поделилась воспоминанием из своей юности. Оказывается, в 15-летнем возрасте над будущей супермоделью смеялись одноклассники из-за худощавого телосложения.Рассказывая о материнстве, Ирина Шейк отозвалась о нем как об одной из величайших вещей в мире. Однако появление на свет дочери не стало для звезды подиума препятствием тому, чтобы ухаживать за собой и прекрасно выглядеть. Секретом ее красоты является посещение инфракрасной сауны.