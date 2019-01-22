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Звезда сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру приехал в Москву

На днях актер из Турции Эрсан Дуру наведался с визитом в Москву. Звезда сериала «Султан моего сердца» во время общения с журналистами рассказал, каким образом он сдружился с русской коллегой Александрой Никифоровой.

Звезда сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру приехал в Москву

На этой неделе на Первом телеканале будут показаны последние серии масштабного телесериала «Султан моего сердца» турецко-российского производства. Главные роли в фильме сыграл Али Эрсан Дуру, а также Александра Никифорова. В киноленте рассказывается о необычном знакомстве в Стамбуле дочки сотрудника консульства Российской империи Анны с Махмудом II, являющимся османским султаном. Девушка общалась с ним на равных, приняв владыку за обычного лодочника. Ее простота очень очаровала султана. В связи с этим он решил пригласить молодую учительницу стать воспитательницей его наследников. Но девушке при дворе приходится не только учить детей престола, но и следить за Махмудом.

Звезда сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру приехал в Москву

По словам Али Эрсана Дуру, он познакомился с Александрой на актерском тренинге, что упростило их взаимопонимание во время съемок. Поначалу актеры думали, что языковой барьер станет для них непростой задачей, однако спустя некоторое время они стали понимать друг друга. Артист отметил, что даже после завершения съемок сериала поддерживает связь с Никифоровой, называя ее своим другом. Актер прилетел в столицу, потому что с юного возраста увлекался русской культурой. По словам Али Эрсана, он много читал Достоевского, Толстого и Пушкина. По его мнению, турки и русские очень похожи «по духу». Артист подчеркнул, что ему очень понравилась Москва.



 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:07

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