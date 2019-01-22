Представлен обновленный Renault Twingo 2019 года
Французская корпорация представила новую модель автомобиля Renault Twingo, которая предназначена для езды в городе. Подобно немецкому автомобилю Smart ForFour она выпущена в середине своего цикла для поддержания конкурентоспособности компании. Маленький хэтчбек получил множество изменений, которые на первый взгляд не заметны.
Есть и заметные моменты. Например, Renault Twingo получил довольно яркую расцветку кузова. Она называется Mango Yellow, поистине яркий цвет. Автомобиль оснастили колесными литыми дисками в 16 дюймов и несколько обновили внешний вид переднего бампера. Теперь впереди разместились светодиодные С-образные дневные ходовые фары, такие же установлены и на заднем бампере новинки. Разработчики также приняли решение снизить дорожный просвет автомобиля на 10 миллиметров, что позволит снизить сопротивляемость и расход топлива. А более дорогая версия получит хромированные детали.
Одна из версий миниатюрного хэтчбека получила задний привод и бензиновый трехцилиндровый мотор на 1,0 литра. 65 и 75 лошадиными силами будет управлять 5-ступенчатая механическая коробка передач. Следующая модель получила двигатель с турбонадувом и объемом в 0,9 литра. Здесь лошадиных сил немного больше – 93, а управлять ими будут два варианта коробок: 6-ступенчатый «автомат» или механика.
Есть и заметные моменты. Например, Renault Twingo получил довольно яркую расцветку кузова. Она называется Mango Yellow, поистине яркий цвет. Автомобиль оснастили колесными литыми дисками в 16 дюймов и несколько обновили внешний вид переднего бампера. Теперь впереди разместились светодиодные С-образные дневные ходовые фары, такие же установлены и на заднем бампере новинки. Разработчики также приняли решение снизить дорожный просвет автомобиля на 10 миллиметров, что позволит снизить сопротивляемость и расход топлива. А более дорогая версия получит хромированные детали.
Одна из версий миниатюрного хэтчбека получила задний привод и бензиновый трехцилиндровый мотор на 1,0 литра. 65 и 75 лошадиными силами будет управлять 5-ступенчатая механическая коробка передач. Следующая модель получила двигатель с турбонадувом и объемом в 0,9 литра. Здесь лошадиных сил немного больше – 93, а управлять ими будут два варианта коробок: 6-ступенчатый «автомат» или механика.
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:55