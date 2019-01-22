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Валерия Хуснутдинова подтвердила слухи об уходе с телепроекта «Дом-2»

Несколько недель назад зрители телепроекта «Дом-2» узнали о том, что Валерия Хуснутдинова какое-то время не сможет принимать участие в съемках новых эфиров, поскольку находится в больнице с серьезной инфекцией глаза.

Уже тогда в Сети поползли слухи, что девушка больше не вернется в периметр по состоянию здоровья, однако сама она это отрицала, уверяя, что уже идет на поправку и совсем скоро вернется на реалити-шоу.

Валерия Хуснутдинова подтвердила слухи об уходе с телепроекта «Дом-2»

С тех пор прошло уже три недели, и Лера перестала скрывать от фанатов тот факт, что официально покинула телестройку.

На своей странице в социальной сети Instagram Хуснутдинова выложила пост, в котором рассказала, что ее не было на Поляне целый месяц и приехав с больницы, она поняла, что ей там уже не комфортно. Кроме того, завтра у девушки начинается сессия, поэтому между участием на проекте и учебой она решила выбрать последнее.

Поведала Лера и о своем романе за периметром, о котором часто говорили коллеги и многие ее фанаты в Сети.

Валерия Хуснутдинова подтвердила слухи об уходе с телепроекта «Дом-2»

«Да, я строила отношения за периметром с одним из бывших участников проекта, но на данный момент я свободна и вряд ли буду строить отношения ближайшее время. Я слишком глупа и молода для отношений», - заявила она.

И тут пользователи призадумались. По их мнению, на самом деле Хуснутдинова ушла не по собственному желанию, а ее выгнали из-за отношений за воротами, так как она нарушила одно из условий контракта «Дома-2».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:21

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