Валерия Хуснутдинова подтвердила слухи об уходе с телепроекта «Дом-2»

«Да, я строила отношения за периметром с одним из бывших участников проекта, но на данный момент я свободна и вряд ли буду строить отношения ближайшее время. Я слишком глупа и молода для отношений», - заявила она.





Уже тогда в Сети поползли слухи, что девушка больше не вернется в периметр по состоянию здоровья, однако сама она это отрицала, уверяя, что уже идет на поправку и совсем скоро вернется на реалити-шоу.С тех пор прошло уже три недели, и Лера перестала скрывать от фанатов тот факт, что официально покинула телестройку.На своей странице в социальной сети Instagram Хуснутдинова выложила пост, в котором рассказала, что ее не было на Поляне целый месяц и приехав с больницы, она поняла, что ей там уже не комфортно. Кроме того, завтра у девушки начинается сессия, поэтому между участием на проекте и учебой она решила выбрать последнее.Поведала Лера и о своем романе за периметром, о котором часто говорили коллеги и многие ее фанаты в Сети.И тут пользователи призадумались. По их мнению, на самом деле Хуснутдинова ушла не по собственному желанию, а ее выгнали из-за отношений за воротами, так как она нарушила одно из условий контракта «Дома-2».