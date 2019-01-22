АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Таяние льдов Гренландии достигло точки невозврата
EUR 75.55 USD 66.36
Курс валют на 22.01.2019

На Оксану Самойлову и Джигана напали морские котики

На Оксану Самойлову и Джигана напали морские котики во время поездки на Галапагосские острова. Забавный инцидент с животными модель показала в Instagram.
На Оксану Самойлову и Джигана напали морские котики

Отдохнув в Майами, большая семья Джигана и Самойловой вслед за телеведущей Еленой Летучей прилетела на Галапагосские острова. Регион известен изобилием редких видов животных. Прежде всего рэперу захотелось повторить снимок Летучей, где она сидит рядом с морским котиком на скамейке.

Затем Самойлова показала подписчикам нарезку видеофрагментов поездки вместе с детьми на пароме и похода в тропические джунгли. По прибытии в порт звёздная пара заметила, что котики их преследуют, буквально идя по пятам. Модель испугалась, попытавшись быстрее взобраться по лестнице, когда одно из животных отказалось её отпускать.

"Смотрите о том, как на меня напали морские котики, про поиск гигантских черепах, лабораторию Дарвина и эволюцию Майи", - подписала видео Самойлова.

Предположив, что фото с гигантской галапагосской черепахой не наберёт много лайков, блогерша всё же выложила совместный снимок с Джиганом и огромным животным. Как оказалось, экзотические локации заинтересовали подписчиков не меньше, чем другие.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ESA направит до 2025 года миссию на Луну
Представлен новый Vivo Y89 с "челкой"
Алёна Кравец подала на развод из-за
Ирина Шейк рассказала о рождении
Звезда сериала «Султан моего сердца»
Ольга Бузова попросила у поклонников
Представлен обновленный Renault Twingo
В Мурманской области четверо пострадали
На Оксану Самойлову и Джигана напали
Энергетики придумали, как увеличить
Памела Андерсон назвала порно опасным
Валерия Хуснутдинова подтвердила слухи
Сменившую имидж Глюкозу сравнили с
Радиоджеты сверхмассивной черной дыры
Через 300 лет японский физиолог
ASUS представил в России игровые
Илья Яббаров устроил скандал на шоу
Роналду согласился заплатить €19 млн
Дмитрий Тарасов рассказал об отношениях
Игорь Николаев показал Аллу Пугачеву в
Aston Martin посвятил DBS Superleggera
Эксперты назвали Индонезию лучшей
Пентагон безрезультатно потратил $22
Apple собирается создать ноутбук на
Сексологи выяснили, что женщины от
Модель Алесю Кафельникову заподозрили в
Мадонна превратилась в брюнетку к
Психологи рассказали, как общаться с
DxOMark начал тестировать фронтальные
Orion Span к 2021 году создаст на
Просмотреть все новости