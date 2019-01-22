На Оксану Самойлову и Джигана напали морские котики

"Смотрите о том, как на меня напали морские котики, про поиск гигантских черепах, лабораторию Дарвина и эволюцию Майи", - подписала видео Самойлова.

Отдохнув в Майами, большая семья Джигана и Самойловой вслед за телеведущей Еленой Летучей прилетела на Галапагосские острова. Регион известен изобилием редких видов животных. Прежде всего рэперу захотелось повторить снимок Летучей, где она сидит рядом с морским котиком на скамейке.Затем Самойлова показала подписчикам нарезку видеофрагментов поездки вместе с детьми на пароме и похода в тропические джунгли. По прибытии в порт звёздная пара заметила, что котики их преследуют, буквально идя по пятам. Модель испугалась, попытавшись быстрее взобраться по лестнице, когда одно из животных отказалось её отпускать.Предположив, что фото с гигантской галапагосской черепахой не наберёт много лайков, блогерша всё же выложила совместный снимок с Джиганом и огромным животным. Как оказалось, экзотические локации заинтересовали подписчиков не меньше, чем другие.