Энергетики придумали, как увеличить пользу от электрокаров





Данную идею предложили много лет назад. Но реализация задумки была отложена вследствие того, что мировой парк электротранспорта был довольно небольшим. Специалистами компании E.ON вместе с Nissan разрабатывается технология vehicle-to-grid (V2G). При этом создаётся ПО, которое отслеживает и прогнозирует спрос на электроэнергию. Речь в данном случае ведётся о накоплении электроэнергии в АКБ электрокаров и возврате её обратно в сеть в случае пиковых нагрузок на энергосистему. На практике это предоставит возможность потребителям заряжать свои электрокары бесплатно. Вследствие объединения французской компании EDF с Nuvve будет создана первая в Европе зарядная сеть V2G для транспортных средств, производимых брендами Mitsubishi, а также Nissan.Главной трудностью в данном случае, по мнению специалистов, является актуальность этой технологии пока только для японских электрокаров. Американская компания Tesla, а также немецкий концерн BMW не заинтересовались данным проектом. Они считают, что для многих клиентов важным является не экономия, а оперативность подзарядки электрокара. Вследствие этого пока рано говорить о массовом внедрении современной технологии V2G.