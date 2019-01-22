Памела Андерсон назвала порно опасным для мужчин





Звезда Голливуда считает, что из-за игровых приставок и фильмов для взрослых мир потерял многих хороших мужчин. Памела Андерсон искренне надеется, что молодое поколение не будет губить себя, ступая на такой "скользкий путь" и сможет справиться с наклонностями подобного рода.51-летняя модель подчеркнула: проблемы в личной жизни часто возникают в результате негативного воздействия порнофильмов. Порно смотрят худшие любовники, которым не хватает жестокости и насилия, считает звезда "Спасателей Малибу". Действительно сексуальными являются смелые и сильные мужчины, предпочитающие читать, а не смотреть эротику.Подписчики светской львицы не согласились с мнением Памелы Андерсон, напомнив ей в комментариях, что она получила мировую славу благодаря съемкам в Playboy.