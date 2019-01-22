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Памела Андерсон назвала порно опасным для мужчин

Известная актриса Памела Андерсон недавно назвала порно опасным для мужчин. Знаменитость написала в Twitter, что порнографические фильмы и компьютерные игры делают представителей сильной половины человечества глупее.

Памела Андерсон назвала порно опасным для мужчин

Звезда Голливуда считает, что из-за игровых приставок и фильмов для взрослых мир потерял многих хороших мужчин. Памела Андерсон искренне надеется, что молодое поколение не будет губить себя, ступая на такой "скользкий путь" и сможет справиться с наклонностями подобного рода.

51-летняя модель подчеркнула: проблемы в личной жизни часто возникают в результате негативного воздействия порнофильмов. Порно смотрят худшие любовники, которым не хватает жестокости и насилия, считает звезда "Спасателей Малибу". Действительно сексуальными являются смелые и сильные мужчины, предпочитающие читать, а не смотреть эротику.

Памела Андерсон назвала порно опасным для мужчин

Подписчики светской львицы не согласились с мнением Памелы Андерсон, напомнив ей в комментариях, что она получила мировую славу благодаря съемкам в Playboy.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:26

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