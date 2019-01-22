Ольга Бузова, Вера Брежнева и еще шесть звезд, кто не умеет петь

На первом месте в антирейтинге, конечно, Ольга Бузова. Вспомним, как по всему Instagram ходило видео, в котором у певицы замолкает фонограмма, и она прекращает петь.Её карьера началась ещё тогда, когда она впервые пришла на "Дом-2", именно тогда девушка поняла, что в будущем она обязательно соберет Олимпийский.В настоящее время знаменитая ведущая "Дома-2" действительно собирает огромные стадионы и даже выпустила два альбома. Несмотря на огромную популярность девушки, её коллеги совершенно не поддерживают звезду. Сергей Лазарев даже снял пародийное видео, в котором высмеял "таланты" Бузовой.В рейтинг вошла Вера Брежнева, ей присудили второе место. Фанаты также не раз ловили девушку на неумении владеть собственным голосом.На третьем место расположилась Анна Семенович, далее Юлия Ковальчук, которой до сих пор пишут, что её место точно не на сцене. Максимум девушки - это восхищаться голосом талантливого мужа.На пятом и шестом месте Глюкоза и Юлия Беретта. Если ранее, когда талантливых людей не было видно, они сошли "за третий сорт", то теперь, когда можно послушать миллион талантливых певцов в различных конкурсах, голос девушек буквально блекнет на фоне остальных.