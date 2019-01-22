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Сменившую имидж Глюкозу сравнили с Анджелиной Джоли

Российская певица Глюкоза в очередной раз удивила своих подписчиков в Instagram новым снимком. На этот раз артистка предстала перед камерой в абсолютно новом имидже. Короткая стрижка и темный цвет волос покорил ее поклонников и напомнил голливудскую актрису Анджелину Джоли.

Сменившую имидж Глюкозу сравнили с Анджелиной Джоли

Глюкоза (Наталья Ионова) довольно часто публикует в социальной сети Instagram фотографии с различных фотосессий. Яркие образы и смена имиджа далеко не в новинку для певицы. Не так давно она показала необычный образ, напомнивший ее подписчикам американскую актрису Шарлиз Терон. Теперь же ее имидж «потерпел» кардинальных изменений. На новом снимке можно увидеть Глюкозу с короткой стрижкой и темными волосами. Под постом она лаконично отметила: «Приступим к работе».

Большинство читателей блога Глюкозы засыпали ее комплиментами. Кто-то рассмотрел в новом образе кумира сходство с Анджелиной Джоли. Многие отметили, что такой цвет волос ей очень подходит.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:15

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