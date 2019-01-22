Сменившую имидж Глюкозу сравнили с Анджелиной Джоли
Российская певица Глюкоза в очередной раз удивила своих подписчиков в Instagram новым снимком. На этот раз артистка предстала перед камерой в абсолютно новом имидже. Короткая стрижка и темный цвет волос покорил ее поклонников и напомнил голливудскую актрису Анджелину Джоли.
Глюкоза (Наталья Ионова) довольно часто публикует в социальной сети Instagram фотографии с различных фотосессий. Яркие образы и смена имиджа далеко не в новинку для певицы. Не так давно она показала необычный образ, напомнивший ее подписчикам американскую актрису Шарлиз Терон. Теперь же ее имидж «потерпел» кардинальных изменений. На новом снимке можно увидеть Глюкозу с короткой стрижкой и темными волосами. Под постом она лаконично отметила: «Приступим к работе».
Большинство читателей блога Глюкозы засыпали ее комплиментами. Кто-то рассмотрел в новом образе кумира сходство с Анджелиной Джоли. Многие отметили, что такой цвет волос ей очень подходит.
Глюкоза (Наталья Ионова) довольно часто публикует в социальной сети Instagram фотографии с различных фотосессий. Яркие образы и смена имиджа далеко не в новинку для певицы. Не так давно она показала необычный образ, напомнивший ее подписчикам американскую актрису Шарлиз Терон. Теперь же ее имидж «потерпел» кардинальных изменений. На новом снимке можно увидеть Глюкозу с короткой стрижкой и темными волосами. Под постом она лаконично отметила: «Приступим к работе».
Большинство читателей блога Глюкозы засыпали ее комплиментами. Кто-то рассмотрел в новом образе кумира сходство с Анджелиной Джоли. Многие отметили, что такой цвет волос ей очень подходит.