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Через 300 лет японский физиолог исправил ошибки автора «Путешествие Гулливера»

Спустя почти 300 лет со времен публикации рассказа Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера» японский физиолог назвал ошибки, которые допустил в своем произведении автор. Кроме того, сотрудник университетов Токио и Гифу Тошио Куроки впервые рассчитал рост и массу тела, частоту сердечных сокращений и дыхательных движений лилипутов и великанов.
Через 300 лет японский физиолог исправил ошибки автора «Путешествие Гулливера»

Главным героем в рассказе Свифта выступает судовой врач Лемюэль Гулливер, который посещает страны лилипутов и великанов: Лилипутию и Бробдингнег. Живя у лилипутов, Гулливеру требовалось съедать пищу 1728 лилипутов. Тошио Куроки считает, что автор ошибочно указал эту цифру, поскольку во времена написания рассказа ему не была известна формула индекса массы тела. На самом деле Гулливеру достаточно было съедать пищу 42 лилипутов и 1\42 часть рациона великана.
Через 300 лет японский физиолог исправил ошибки автора «Путешествие Гулливера»

Согласно подсчетам Тошио Куроки рост великанов и лилипутов составлял 20,52 метра и 14 сантиметров. Лилипуты весили 0,47 килограммов (а великаны почти 10 тонн), их пульс и количество дыхательных движений равнялись 210 ударам и 68 сокращениям диафрагмы в минуту, а великанов — 17 ударам и 5 сокращениям диафрагмы в минуту. Стоит отметить, что до Тошио Куроки аналогичную работу пытались выполнить Макс Кляйбер и Энтони Хулберт.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:09

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