



Главным героем в рассказе Свифта выступает судовой врач Лемюэль Гулливер, который посещает страны лилипутов и великанов: Лилипутию и Бробдингнег. Живя у лилипутов, Гулливеру требовалось съедать пищу 1728 лилипутов. Тошио Куроки считает, что автор ошибочно указал эту цифру, поскольку во времена написания рассказа ему не была известна формула индекса массы тела. На самом деле Гулливеру достаточно было съедать пищу 42 лилипутов и 1\42 часть рациона великана.Согласно подсчетам Тошио Куроки рост великанов и лилипутов составлял 20,52 метра и 14 сантиметров. Лилипуты весили 0,47 килограммов (а великаны почти 10 тонн), их пульс и количество дыхательных движений равнялись 210 ударам и 68 сокращениям диафрагмы в минуту, а великанов — 17 ударам и 5 сокращениям диафрагмы в минуту. Стоит отметить, что до Тошио Куроки аналогичную работу пытались выполнить Макс Кляйбер и Энтони Хулберт.