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Илья Яббаров устроил скандал на шоу "Бородина против Бузовой"

Участник "Дома-2" Илья Яббаров совсем скоро станет отцом.

Но, видимо, такому раскладу событий он не совсем рад. Ведь ребёнка от него ждёт Алёна Рапунцель, а в отношениях он состоит с Маргаритой Ларченко.

Илья Яббаров устроил скандал на шоу "Бородина против Бузовой"

Накануне состоялось очередное шоу "Бородина против Бузовой", главным героем стал Илья Яббаров. Всю программу его буквально распинали словестно, пытались принизить и показать, что он - плохой отец. Но того, что случилось после, никто не ожидал.

Звезда "Дома-2" Яббаров практически разнёс все городские квартиры в порыве злости, тем самым напугав не только рядом сидевших ведущих и участников, но и экспертов, которые были приглашены на шоу.

Организаторы шоу сразу прошептали волшебные слова парню о том, что за такое поведение он может покинуть телестройку, после чего Илья стал "как шёлковый". Он заявил, что встречать Алёну Рапунцель и будущего сына он не собирается. Более того, он совсем не против, если ребёнка на себя запишет муж сестры Алёны Дмитрий Дмитренко.

Илья Яббаров устроил скандал на шоу "Бородина против Бузовой"

В свежих эфирах видно, что Илья Яббаров одумался и возможно планирует пойти на мировую, но пока это остаётся загадкой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:54

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