Илья Яббаров устроил скандал на шоу "Бородина против Бузовой"





Но, видимо, такому раскладу событий он не совсем рад. Ведь ребёнка от него ждёт Алёна Рапунцель, а в отношениях он состоит с Маргаритой Ларченко.Накануне состоялось очередное шоу "Бородина против Бузовой", главным героем стал Илья Яббаров. Всю программу его буквально распинали словестно, пытались принизить и показать, что он - плохой отец. Но того, что случилось после, никто не ожидал.Звезда "Дома-2" Яббаров практически разнёс все городские квартиры в порыве злости, тем самым напугав не только рядом сидевших ведущих и участников, но и экспертов, которые были приглашены на шоу.Организаторы шоу сразу прошептали волшебные слова парню о том, что за такое поведение он может покинуть телестройку, после чего Илья стал "как шёлковый". Он заявил, что встречать Алёну Рапунцель и будущего сына он не собирается. Более того, он совсем не против, если ребёнка на себя запишет муж сестры Алёны Дмитрий Дмитренко.В свежих эфирах видно, что Илья Яббаров одумался и возможно планирует пойти на мировую, но пока это остаётся загадкой.