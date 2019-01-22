Игорь Николаев показал Аллу Пугачеву в образе тинейджера

На снимке, опубликованном Игорем Николаевым в соцсети, запечатлено, как знаменитости непринужденно общаются, параллельно наблюдая за неким шоу. Певец сопроводил фото трогательным поздравлением в адрес юбиляра. Он назвал Леонида Ярмольника «последним из могикан ленкомовской компашки», вспомнив других прославленных актеров, покинувших этот мир: Александра Абдулов, Николая Караченцова, Олега Янковского. Композитор отметил разносторонние таланты виновника торжества и его многочисленные достоинства, а также пожелал ему счастья.Поклонники принялись поздравлять Леонида Ярмольника и в комментариях буквально засыпали артиста пожеланиями всяческих благ.Помимо юбиляра внимание интернет-аудитории было приковано к образу Примадонны российской эстрады, в котором она предстала на фото. Элементами наряда Аллы Пугачевой были узкие джинсы и бейсболка, из-за чего именитая исполнительница стала походить на тинейджера. Фолловеры сравнили певицу с девочкой, предположив, что источником молодости знаменитости является ее муж Максим Галкин.