Игорь Николаев показал Аллу Пугачеву в образе тинейджера
Мэтр отечественной эстрады Игорь Николаев поздравил с 65-летним юбилеем знаменитого актера Леонида Ярмольника. Он разместил в социальной сети Instagram снимок, на котором позирует вместе с именинником и Аллой Пугачtвой. Поклонники не только поздравили артиста с днем рождения, но и не оставили без внимания именитую певицу в образе тинейджера.
На снимке, опубликованном Игорем Николаевым в соцсети, запечатлено, как знаменитости непринужденно общаются, параллельно наблюдая за неким шоу. Певец сопроводил фото трогательным поздравлением в адрес юбиляра. Он назвал Леонида Ярмольника «последним из могикан ленкомовской компашки», вспомнив других прославленных актеров, покинувших этот мир: Александра Абдулов, Николая Караченцова, Олега Янковского. Композитор отметил разносторонние таланты виновника торжества и его многочисленные достоинства, а также пожелал ему счастья.
Поклонники принялись поздравлять Леонида Ярмольника и в комментариях буквально засыпали артиста пожеланиями всяческих благ.
Помимо юбиляра внимание интернет-аудитории было приковано к образу Примадонны российской эстрады, в котором она предстала на фото. Элементами наряда Аллы Пугачевой были узкие джинсы и бейсболка, из-за чего именитая исполнительница стала походить на тинейджера. Фолловеры сравнили певицу с девочкой, предположив, что источником молодости знаменитости является ее муж Максим Галкин.
На снимке, опубликованном Игорем Николаевым в соцсети, запечатлено, как знаменитости непринужденно общаются, параллельно наблюдая за неким шоу. Певец сопроводил фото трогательным поздравлением в адрес юбиляра. Он назвал Леонида Ярмольника «последним из могикан ленкомовской компашки», вспомнив других прославленных актеров, покинувших этот мир: Александра Абдулов, Николая Караченцова, Олега Янковского. Композитор отметил разносторонние таланты виновника торжества и его многочисленные достоинства, а также пожелал ему счастья.
Поклонники принялись поздравлять Леонида Ярмольника и в комментариях буквально засыпали артиста пожеланиями всяческих благ.
Помимо юбиляра внимание интернет-аудитории было приковано к образу Примадонны российской эстрады, в котором она предстала на фото. Элементами наряда Аллы Пугачевой были узкие джинсы и бейсболка, из-за чего именитая исполнительница стала походить на тинейджера. Фолловеры сравнили певицу с девочкой, предположив, что источником молодости знаменитости является ее муж Максим Галкин.