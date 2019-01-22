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Игорь Николаев показал Аллу Пугачеву в образе тинейджера

Мэтр отечественной эстрады Игорь Николаев поздравил с 65-летним юбилеем знаменитого актера Леонида Ярмольника. Он разместил в социальной сети Instagram снимок, на котором позирует вместе с именинником и Аллой Пугачtвой. Поклонники не только поздравили артиста с днем рождения, но и не оставили без внимания именитую певицу в образе тинейджера.

Игорь Николаев показал Аллу Пугачеву в образе тинейджера

На снимке, опубликованном Игорем Николаевым в соцсети, запечатлено, как знаменитости непринужденно общаются, параллельно наблюдая за неким шоу. Певец сопроводил фото трогательным поздравлением в адрес юбиляра. Он назвал Леонида Ярмольника «последним из могикан ленкомовской компашки», вспомнив других прославленных актеров, покинувших этот мир: Александра Абдулов, Николая Караченцова, Олега Янковского. Композитор отметил разносторонние таланты виновника торжества и его многочисленные достоинства, а также пожелал ему счастья.

Игорь Николаев показал Аллу Пугачеву в образе тинейджера

Поклонники принялись поздравлять Леонида Ярмольника и в комментариях буквально засыпали артиста пожеланиями всяческих благ.

Помимо юбиляра внимание интернет-аудитории было приковано к образу Примадонны российской эстрады, в котором она предстала на фото. Элементами наряда Аллы Пугачевой были узкие джинсы и бейсболка, из-за чего именитая исполнительница стала походить на тинейджера. Фолловеры сравнили певицу с девочкой, предположив, что источником молодости знаменитости является ее муж Максим Галкин.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 14:42

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