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Дмитрий Тарасов рассказал об отношениях со старшей дочерью Ангелиной

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов рассказал об отношениях со своей старшей дочерью.

До свадьбы со знаменитой ведущей "Дома-2" у мужчины за плечами уже был один брак, в котором на свет появилась дочь Ангелина.

Дмитрий Тарасов рассказал об отношениях со старшей дочерью Ангелиной

В настоящее время девочке уже 9 лет. Дмитрий Тарасов долгое время не давал никаких комментариев, но, видимо, пришло время рассказать всю правду.

Дмитрий Тарасов сообщил, что любит свою дочь и хотел бы общаться с ней, видеться, и даже его нынешняя жена Анастасия Костенко совсем не против девочки. Но его дочь на сообщения не отвечает и на связь не выходит. Дмитрий думает, что такое поведение девочки обусловлено влиянием ее матери.

Дмитрий Тарасов рассказал об отношениях со старшей дочерью Ангелиной

Тарасов заявил, что Ангелина уже в том возрасте, когда она вполне может самостоятельно принимать решения. Поэтому, если она захочет, то придёт, напишет и позвонит.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:48

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