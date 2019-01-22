Дмитрий Тарасов рассказал об отношениях со старшей дочерью Ангелиной





До свадьбы со знаменитой ведущей "Дома-2" у мужчины за плечами уже был один брак, в котором на свет появилась дочь Ангелина.В настоящее время девочке уже 9 лет. Дмитрий Тарасов долгое время не давал никаких комментариев, но, видимо, пришло время рассказать всю правду.Дмитрий Тарасов сообщил, что любит свою дочь и хотел бы общаться с ней, видеться, и даже его нынешняя жена Анастасия Костенко совсем не против девочки. Но его дочь на сообщения не отвечает и на связь не выходит. Дмитрий думает, что такое поведение девочки обусловлено влиянием ее матери.Тарасов заявил, что Ангелина уже в том возрасте, когда она вполне может самостоятельно принимать решения. Поэтому, если она захочет, то придёт, напишет и позвонит.