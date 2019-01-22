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ASUS представил в России игровые ноутбуки ROG с графикой GeForce RTX

Бренд ASUS для отечественного рынка гаджетов в Москве представил обновлённые версии игровых современных ноутбуков, принадлежащих семейству Republic of Gamers. Устройства получили графику NVIDIA GeForce RTX двадцатой серии.

ASUS представил в России игровые ноутбуки ROG с графикой GeForce RTX


Производители анонсировали мощный игровой ноутбук версии Zephyrus S (GX701). Его базой является процессор Intel Core i7-8750H восьмой генерации, а также графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX двадцатой серии. Модель оснащается дисплеем на 17 дюймов. ОЗУ формата DDR4 составляет 24 Гб. Объём ПЗУ может достигать 1 Тб. Модель начнут продавать в РФ в начале февраля от 169 990 руб.

Следующей новинкой является игровая версия ноутбука Mothership (GZ700). Устройство оснащается IPS-дисплеем на 17,3 дюймов (Full-HD-разрешение). Ёмкость ОЗУ формата DDR4 достигает 64 Гб. ROG Mothership начнут продавать в РФ уже со второго квартала текущего года.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00

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