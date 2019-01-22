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Aston Martin посвятил DBS Superleggera часам TAG Heuer

Бренд Aston Martin посвятил версию DBS Superleggera популярным часам TAG Heuer. При этом компанией был представлен суперкар особой версии DBS Superleggera TAG Heuer Edition.

Aston Martin посвятил DBS Superleggera часам TAG Heuer

Двухдверную модификацию предложили в фиксированной комплектации. Авто получило кузов с расцветкой Monaco Black, а также карбоновые детали экстерьера. Модель наделили шинами Pirelli из серии Color Edition, красными тормозными суппортами, зачерненными эмблемами. Салон авто получил комбинированную отделку кожей и качественной алькантарой. О том, что авто принадлежит к специальной серии свидетельствуют логотипы TAG Heuer, расположенные на передних крыльях авто, а также часы, которые идут в комплекте. Тираж составляет пятьдесят единиц. Автомобиль оснащается турбированным 5,2-литровым мотором V12 на 725 "лошадей". Первую сотню модель способна набирать примерно за 3,4 сек.

Aston Martin посвятил DBS Superleggera часам TAG Heuer

Базой для DBS Superleggera стала алюминиевая платформа с кузовными панелями, сделанными из углепластика. Версия оснащается высокопоточной выхлопной системой с регулируемыми заслонками, заниженной адаптивной подвеской, механическим самоблокирующимся дифференциалом.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:41

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