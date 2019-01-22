АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Таяние льдов Гренландии достигло точки невозврата
EUR 75.55 USD 66.36
Курс валют на 22.01.2019

Мадонна превратилась в брюнетку к лунному затмению

Мадонна превратилась в жгучую брюнетку к первому лунному затмению 2019 года. В Instagram певица выложила несколько снимков с тёмными короткими волосами.
Мадонна превратилась в брюнетку к лунному затмению

Мадонна удивила поклонников кардинальной сменой имиджа, став из блондинки подстриженной брюнеткой. На нескольких снимках можно видеть, как радикально стилист звезды подошёл к её новому образу.

"Готовимся к супер кровавой волчьей луне!" - подписала последнюю фотографию Мадонна.

На снимке она сидит в кресле парикмахера с короткими завитыми чёрными волосами. Хотя некоторые пользователи соцсети предположили, что исполнительница носит парик, другие уверены, что она вправду готова выйти на сцену в образе брюнетки.

Помимо цвета волос, критики придрались и к лицу знаменитости. Фанаты посоветовали Мадонне остановиться с самоомоложением и больше не делать пластических операций и подобных процедур.

Напомним также, что Кровавую луну 21 января наблюдали в течение 4 часов. Близко подойдя к Земле, она достигла максимального размера в ночном небе. Отброшенная на спутник тень сделала его кроваво-красным. В следующий раз космическое явление земляне увидят лишь в 2025 году.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ASUS представил в России игровые
Илья Яббаров устроил скандал на шоу
Роналду согласился заплатить €19 млн
Дмитрий Тарасов рассказал об отношениях
Игорь Николаев показал Аллу Пугачеву в
Aston Martin посвятил DBS Superleggera
Эксперты назвали Индонезию лучшей
Пентагон безрезультатно потратил $22
Apple собирается создать ноутбук на
Сексологи выяснили, что женщины от
Модель Алесю Кафельникову заподозрили в
Мадонна превратилась в брюнетку к
Психологи рассказали, как общаться с
DxOMark начал тестировать фронтальные
Orion Span к 2021 году создаст на
Сергей Бондарчук младший и Татиана
На пляж Австралии выбросило похожую на
Dodge Challenger может получить
Леонид Ярмольник отмечает 65-летие
Подруги Ксении Бородиной приняли Ольгу
Ученые обнаружили в костях человека
Смартфон Meizu Note 9 в рамках
Гарик Харламов предупредил поклонников
Mercedes-Benz и BMW могут объединиться
Меган Маркл была замечена за ланчем в
Samsung разработала миниатюрный сенсор
Супруг Собчак Максим Виторган подрался
В Китае обнаружена 300-метровая
Apple собирается выпустить беспроводную
"Умные" часы Samsung Gear S3 получили
Просмотреть все новости