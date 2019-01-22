Мадонна превратилась в брюнетку к лунному затмению

"Готовимся к супер кровавой волчьей луне!" - подписала последнюю фотографию Мадонна.

Мадонна удивила поклонников кардинальной сменой имиджа, став из блондинки подстриженной брюнеткой. На нескольких снимках можно видеть, как радикально стилист звезды подошёл к её новому образу.На снимке она сидит в кресле парикмахера с короткими завитыми чёрными волосами. Хотя некоторые пользователи соцсети предположили, что исполнительница носит парик, другие уверены, что она вправду готова выйти на сцену в образе брюнетки.Помимо цвета волос, критики придрались и к лицу знаменитости. Фанаты посоветовали Мадонне остановиться с самоомоложением и больше не делать пластических операций и подобных процедур.Напомним также, что Кровавую луну 21 января наблюдали в течение 4 часов. Близко подойдя к Земле, она достигла максимального размера в ночном небе. Отброшенная на спутник тень сделала его кроваво-красным. В следующий раз космическое явление земляне увидят лишь в 2025 году.