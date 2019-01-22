Эксперты назвали Индонезию лучшей страной для релакса





Чтобы определить лучшую страну для релакса, сотрудники портала использовали своеобразную шкалу. В нее входили такие показатели, как безопасность отдыха как для туристов, так и для местных жителей. Учитывались солнечные дни, температура воздуха, шум и количество выходных. Индонезия заняла первое место благодаря своей колоссальной береговой линии длиной 88 км, что позволяет отдыхающим добраться до пляжа очень быстро. А средняя температура около 25 градусов по Цельсию делает страну лучшим местом для отдыха.Второе место занял государство-материк Австралия также из-за доступности пляжей. Здесь граждане имеют в своем распоряжении месяц (30 дней) законного отпуска. А на третьем месте разместилось холодное государство Исландия. И даже присущий Исландии холод не мешает сделать эту страну одной из лучших в плане отдыха. Здесь жители имеют 36 дней отдыха в год. А для туристов природа «приготовила» красивое зрелище в виде северного сияния. Кроме перечисленных лидеров, в топ-10 еще оказались солнечная Греция, Кипр, Филиппины (более 7 тыс островов), а также Индия и Маврикий (Восточная Африка).