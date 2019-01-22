Пентагон безрезультатно потратил $22 млн на поиски НЛО и создание червоточин
Пентагон выделил более 20 млн долларов на поиски инопланетян и изучение псевдонаучных технологий, но нигде не добился видимых успехов. Министерство обороны США вело работу над засекреченными исследованиями в рамках проекта «Углубленная программа распознавания аэрокосмических угроз» (AATIP), о котором в 2017 году стало известно ведущим американским новостным изданиям.
После этого Министерство обороны опубликовало ряд документов, из которых стало известно, что ведомство тратило деньги не только на псевдонаучные исследования, но и финансировало работу парапсихолога Гарольда Путхоффа. Он являлся консультантом ЦРУ и создателем научно-исследовательской организации EarthTech International Inc, изучавшей возможности путешествия в «кротовых норах» и свойства отрицательной энергии.
Министерством обороны были потрачены немыслимые финансовые средства на изучение НЛО. В материалы исследований были добавлены видеозаписи, якобы демонстрировавшие встречу американских пилотов с неопознанными объектами. Ученые Пентагона проводили исследования в области технологий невидимости, создания искусственных червоточин и «металлического стекла», эксперименты с «биоматериалами» в условиях нулевой гравитации. Итогом всех научных изысканий стало прекращение финансирования и закрытие проекта AATIP.
После этого Министерство обороны опубликовало ряд документов, из которых стало известно, что ведомство тратило деньги не только на псевдонаучные исследования, но и финансировало работу парапсихолога Гарольда Путхоффа. Он являлся консультантом ЦРУ и создателем научно-исследовательской организации EarthTech International Inc, изучавшей возможности путешествия в «кротовых норах» и свойства отрицательной энергии.
Министерством обороны были потрачены немыслимые финансовые средства на изучение НЛО. В материалы исследований были добавлены видеозаписи, якобы демонстрировавшие встречу американских пилотов с неопознанными объектами. Ученые Пентагона проводили исследования в области технологий невидимости, создания искусственных червоточин и «металлического стекла», эксперименты с «биоматериалами» в условиях нулевой гравитации. Итогом всех научных изысканий стало прекращение финансирования и закрытие проекта AATIP.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:21