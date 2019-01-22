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Apple собирается создать ноутбук на базе iPhone

iPhone следующей генерации могут положить в основу для ноутбука. Для этого «яблочная» корпорация должна получить новый пакет специальных патентов.

Apple собирается создать ноутбук на базе iPhone

В патенте компании описывается возможность создания гибридной версии устройства на основе смартфона. Для iPhone в данном случае предлагается многофункциональная специальная док-станция по стандарту ноутбука, оснащаемого клавиатурой, а также экраном. В данном случае смартфон входит в место тачпада, выполняя функции вычислительного центра, а также дополнительного элемента управления. Данная идея не является новой. К примеру, на выставке CES прошедшего года фирма Razer анонсировала проект Project Linda, который способен из смартфона Razer сделать игровой ноутбук.

В настоящее время неизвестно, когда «яблочники» воплотят данную разработку в жизнь. Не исключается, что первыми такими версиями могут стать iPhone текущего модельного года.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:10

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