Apple собирается создать ноутбук на базе iPhone





В патенте компании описывается возможность создания гибридной версии устройства на основе смартфона. Для iPhone в данном случае предлагается многофункциональная специальная док-станция по стандарту ноутбука, оснащаемого клавиатурой, а также экраном. В данном случае смартфон входит в место тачпада, выполняя функции вычислительного центра, а также дополнительного элемента управления. Данная идея не является новой. К примеру, на выставке CES прошедшего года фирма Razer анонсировала проект Project Linda, который способен из смартфона Razer сделать игровой ноутбук.В настоящее время неизвестно, когда «яблочники» воплотят данную разработку в жизнь. Не исключается, что первыми такими версиями могут стать iPhone текущего модельного года.