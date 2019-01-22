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Сексологи выяснили, что женщины от секса умнеют

Сексологи недавно выяснили, что от регулярного секса женщины умнеют. По словам кандидата медицинских наук Александра Полеева, во время оргазма в головном мозге происходит активация нейронных связей, что повышает когнитивные способности представительниц прекрасного пола.

Сексологи выяснили, что женщины от секса умнеют

Секс способен улучшать память, настроение и снимать лишнее напряжение в мышцах. Сильное влияние интимная близость имеет на женщину: она умнеет, пребывая в возбужденном состоянии. Это связано с улучшением нейронных связей в головном мозге. Для положительного эффекта, связанного с повышением умственных способностей, следует заниматься сексом 2-3 раза в неделю.

По мнению доктора Полеева, во время полового акта также происходит глубокая вентиляция легких, где накапливается инфекция. Секс благотворно воздействует и на состояние сердечно-сосудистой системы. В результате близости женские гениталии очищаются от микроорганизмов, ведь в процессе задействованы и те органы, которые обычно мало активны. Для мужчин секс - прекрасная физическая разгрузка, снижающая уровень стресса и агрессивности.

Хороший и регулярный секс имеет массу полезных свойств, однако наивно считать, что он может быть универсальной панацеей или сильнодействующим средством, заключил специалист.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:03

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