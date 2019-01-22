Модель Алесю Кафельникову заподозрили в наркомании

"Всю жизнь я всё делала, как желал мой отец, и душила все порывы, безобидные желания. Теперь я, словно странник в пустыне, не могу напиться свалившейся на меня свободой", - признавалась манекенщица.

20-летняя дочь теннисиста Евгения Кафельникова призналась подписчикам в Instagram, что не уезжает в Россию из Бали, поскольку не имеет денег на обратный билет. В одном из последних Stories некоторые подписчики рассмотрели на руках модели синяки, которые посчитали признаком возможного употребления наркотиков. До этого блогерша уже проходила курс лечения после расставания с рэпером Pharaoh.Кафельникова столкнулась с расстройством пищевого поведения и пустилась "во все тяжкие". На своей странице модель всё чаще оставляла странные депрессивные посты и назло родителям выкрасила волосы в яркий цвет.Сам Кафельников рассказал, что у него нет телефона дочки, и с ней он общение прекратил. Поклонники модели вновь обеспокоились за её дальнейшую судьбу.