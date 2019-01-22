DxOMark начал тестировать фронтальные камеры смартфонов





По результатам обширного тестирования DxOMark, а это около 1,5 тыс снимков и более 120 минут беспрерывной видеосъемки на каждом устройстве, безусловным лидером оказался Google Pixel 3. Второе место занял Samsung Galaxy Note 9, а на третье вышел Xiaomi Mi MIX 3. Первые два лидера набрали 92 балла. Примечательно, что Samsung оказался лучшим в видеосъемке, а Pixel 3 показал отличное качество фотографий. В первой пятерке также оказались Samsung Galaxy S9 и iPhone XS Max.В рейтинг попали и камерофоны от китайской компании - Huawei Mate 20 Pro и P20 Pro. Редакция портала DxOMark отмечает, что их тыльные камеры также остаются лучшими.