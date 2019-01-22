DxOMark начал тестировать фронтальные камеры смартфонов
Сотрудники веб-сайта DxOMark славятся лабораторным тестированием камер смартфонов и других устройств. Ранее ими исследовались только тыльные линзы, но теперь решено проверить и фронтальные. В рейтинг вошли 13 гаджетов, а первое место занял Google Pixel 3.
По результатам обширного тестирования DxOMark, а это около 1,5 тыс снимков и более 120 минут беспрерывной видеосъемки на каждом устройстве, безусловным лидером оказался Google Pixel 3. Второе место занял Samsung Galaxy Note 9, а на третье вышел Xiaomi Mi MIX 3. Первые два лидера набрали 92 балла. Примечательно, что Samsung оказался лучшим в видеосъемке, а Pixel 3 показал отличное качество фотографий. В первой пятерке также оказались Samsung Galaxy S9 и iPhone XS Max.
В рейтинг попали и камерофоны от китайской компании - Huawei Mate 20 Pro и P20 Pro. Редакция портала DxOMark отмечает, что их тыльные камеры также остаются лучшими.
По результатам обширного тестирования DxOMark, а это около 1,5 тыс снимков и более 120 минут беспрерывной видеосъемки на каждом устройстве, безусловным лидером оказался Google Pixel 3. Второе место занял Samsung Galaxy Note 9, а на третье вышел Xiaomi Mi MIX 3. Первые два лидера набрали 92 балла. Примечательно, что Samsung оказался лучшим в видеосъемке, а Pixel 3 показал отличное качество фотографий. В первой пятерке также оказались Samsung Galaxy S9 и iPhone XS Max.
В рейтинг попали и камерофоны от китайской компании - Huawei Mate 20 Pro и P20 Pro. Редакция портала DxOMark отмечает, что их тыльные камеры также остаются лучшими.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:43